Эксперт рассказал, как пандемия повлияла на молдавский бизнес

Президент Торгово-промышленной палаты Молдовы Серджиу Харя в рамках передачи на Радио Sputnik рассказал о влиянии пандемического кризиса на бизнес в Республике Молдова.

КИШИНЕВ, 23 дек — Sputnik. Гость студии Sputnik Молдова президент ТПП Серджиу Харя отметил: предпринимательская среда в нашей стране сильно пострадала из-за пандемии, и в настоящее время многие экономические агенты ощущают на себе последствия коронавирусного кризиса. Эксперт представил итоги небольшого опроса, который выявил влияние COVID-19 на экономическую активность в Молдове.

Исследование проводилось в два этапа - когда из-за роста числа инфицированных вводились жесткие ограничения и тогда, когда меры смягчили. В опросе приняли участие и предприниматели с левого берега Днестра.

"Было опрошено около 400 компаний из всех регионов страны. Выяснилось, что в некоторых число сотрудников сократилось на 19%. Но были и такие, где количество работников возросло на 30 и даже 50 процентов. Любой кризис одним приносит потери, а другим - новые возможности", - подчеркнул глава ТПП.

Опрос также показал, что предприятия инвестировали в оцифровку услуг и сферу IT, обеспечивающую работу на "удаленке".

Серджиу Харя уточнил, что ТПП намерена и в будущем году вкладывать средства в оцифровку услуг, взаимодейтсвие с предпринимателями онлайн, оказание консультационных и сервисных услуг для компаний в удаленном режиме. Все эти шаги призваны помочь бизнесу справиться с пандемическим кризисом.

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