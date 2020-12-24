Что ждет соглашение МВФ и Молдовы после отставки правительства

Эксперт по экономике Роман Киркэ считает, что у Молдовы еще есть шанс подписать новую программу с МВФ. Он полагает что, несмотря на политическую нестабильность, внешние доноры будут отделять политическую риторику от вопросов, связанных с устойчивостью госфинансов.

КИШИНЕВ, 24 дек - Sputnik. Экономист Роман Киркэ рассказал в студии Sputnik Молдова, есть ли еще у нашей страны шансы на заключение соглашения с Международным валютным фондом.

Эксперт полагает, что все будет зависеть от того, как управлять дефицитом бюджета в следующем году или от того, продемонстрируют ли власти устойчивость государственных финансов. При этом, как подчеркнул Киркэ, многое обусловит независимость Национального банка Молдовы.

"Если отмена "закона о миллиарде" не включает аннулирования обязательств и НБМ капитализируется, МВФ будет интересно посмотреть, как обстоят дела на самом деле. Если будет продемонстрирована устойчивость государственных финансов, эффективное управление бюджетным дефицитом, будет сохранена независимость Нацбанка, если эти вещи действительно будут продемонстрированы и отделены от политической риторики, тогда будут шансы, что такая программа с МВФ реализуется", - отметил эксперт.

В то же время, как добавил собеседник, если будут предприняты действия, которые приведут к дисбалансу в системе государственных финансов или повлияют на независимость НБМ, то МВФ уже станет менее сговорчивым.

Как считает Киркэ, в отсутствие программы с МВФ Молдова могла бы определить другие источники финансирования, такие как Россия.

Напомним, недавно представитель МВФ в Молдове заявил, что отмена "закона о миллиарде" - это шаг назад в реформе банковского сектора и что он может "свести на нет все усилия, прилагаемые для оздоровления финансовой системы Республики Молдова".

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova