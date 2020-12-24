Кику: контракт на поставку природного газа в Молдову продлят в ближайшие дни

Исполняющий обязанности премьера сообщил ориентировочную цену, по которой республика может покупать голубое топливо у России в первом квартале нового года.

КИШИНЕВ, 24 дек – Sputnik. Контракт на поставку природного газа в Молдову в 2021 году будет продлен в ближайшие дни. Об этом сообщил исполняющий обязанности премьера Ион Кику на своей странице в Facebook по итогам встречи с Майей Санду.

"Ориентировочная цена в первом квартале 2021 года составит порядка 120-122 долларов за тысячу кубометров", – отметил он.

Газ в республику поступает из России транзитом через Украину. Российский концерн "Газпром", которому принадлежит 50% в АО "Молдовагаз", является основным поставщиком газа в Молдову. Республика приобретает голубое топливо у "Газпрома" по договору, который подписали еще в 2008 году. Это соглашение регулярно продлевается. К примеру, 31 декабря 2019 года "Молдовагаз" и "Газпром" подписали дополнение к контракту поставок газа в Молдову и организации транзита через территорию страны. Поставка "голубого топлива" осуществляется по традиционному маршруту.

Российскому концерну "Газпром" принадлежит 50 процентов акций АО "Молдовагаз", правительству Республики Молдова - 35,33 процента, администрации Тирасполя – 13,44 процента, другим акционерам – 1,23 процента акций.

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