19:40 25 Декабря 2020
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR21.03
  • USD17.25
  • RUB0.23
  • RON4.32
  • UAH0.61
Поиск
Фрукты

Россия до 31 марта продлила срок действия нулевых пошлин для Молдовы

© Sputnik / Евгений Панасенко
Экономика
Получить короткую ссылку
153 0 0
https://cdn1.img.sputnik.md/i/logo-itemprop.png
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/economics/20201225/33033582/rossiya-prodlila-srok-deystviya-nulevykh-poshlin-dlya-moldovy-do-31-marta.html

Срок действия нулевой таможенной пошлины для молдавской сельхозпродукции продлили еще на один квартал.

КИШИНЕВ, 25 дек - Sputnik. Российский кабмин продлил срок действия нулевой таможенной пошлины на ввозимые из Молдовы в РФ фрукты, овощи, вино и подсолнечник с 31 декабря до 31 марта, соответствующее постановление опубликовано на официальном портале правовой информации, пишет РИА Новости.

Слива.
© Sputnik / Денис Абрамов
Россельхознадзор призвал ANSA обеспечить безопасность поставок фруктов в Россию
Согласно документу, нулевая ставка действует для овощей и овощной продукции, свежих яблок, груш и айвы. Она также устанавливается для ввозимых на территорию России молдавских абрикосов, вишни, черешни, персиков и нектаринов, сливы и терна. Семена подсолнечника, виноградные вина и сусло тоже не облагаются таможенной пошлиной.

Российское правительство распорядилось, чтобы Федеральная таможенная служба (ФТС) РФ осуществляла ежемесячный мониторинг ввоза всей этой продукции и информировала о его результатах Минэкономразвития и Минсельхоз.

Минэкономразвития также поручено в срок до 15 марта внести в случае необходимости предложение об изменении срока применения нулевой ставки.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

По теме

Пойсик: отмена пошлин на молдавские товары – это широкий жест России
Эксперт: освобождение экспорта от пошлин в России поможет экономике Молдовы


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости

 

Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Африканские черепахи Geochelone sulcata лакомятся рождественским блюдом в парке животных города Ньиредьхаза, Венгрия.
Фото – Рождество для черепахи и не только...
Как делают настоящее игристое вино к Новому году
Видео: как делают настоящее игристое вино к Новому году
На президентском посту
Все президенты Молдовы за период ее независимости

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться