Россия до 31 марта продлила срок действия нулевых пошлин для Молдовы

Срок действия нулевой таможенной пошлины для молдавской сельхозпродукции продлили еще на один квартал.

КИШИНЕВ, 25 дек - Sputnik. Российский кабмин продлил срок действия нулевой таможенной пошлины на ввозимые из Молдовы в РФ фрукты, овощи, вино и подсолнечник с 31 декабря до 31 марта, соответствующее постановление опубликовано на официальном портале правовой информации, пишет РИА Новости.

Согласно документу, нулевая ставка действует для овощей и овощной продукции, свежих яблок, груш и айвы. Она также устанавливается для ввозимых на территорию России молдавских абрикосов, вишни, черешни, персиков и нектаринов, сливы и терна. Семена подсолнечника, виноградные вина и сусло тоже не облагаются таможенной пошлиной.

Российское правительство распорядилось, чтобы Федеральная таможенная служба (ФТС) РФ осуществляла ежемесячный мониторинг ввоза всей этой продукции и информировала о его результатах Минэкономразвития и Минсельхоз.

Минэкономразвития также поручено в срок до 15 марта внести в случае необходимости предложение об изменении срока применения нулевой ставки.

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