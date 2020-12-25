Россия до 31 марта продлила срок действия нулевых пошлин для Молдовы

КИШИНЕВ, 25 дек - Sputnik. Российский кабмин продлил срок действия нулевой таможенной пошлины на ввозимые из Молдовы в РФ фрукты, овощи, вино и подсолнечник с 31 декабря до 31 марта, соответствующее постановление опубликовано на официальном портале правовой информации, пишет РИА Новости.
Российское правительство распорядилось, чтобы Федеральная таможенная служба (ФТС) РФ осуществляла ежемесячный мониторинг ввоза всей этой продукции и информировала о его результатах Минэкономразвития и Минсельхоз.
Минэкономразвития также поручено в срок до 15 марта внести в случае необходимости предложение об изменении срока применения нулевой ставки.
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