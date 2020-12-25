В Приднестровье в окончательном чтении утвержден бюджет на 2021 год

Бюджет Приднестровья на 2021 год социально ориентирован – все государственные целевые программы, которые реализовывались ранее, будут продолжены.

КИШИНЕВ, 25 дек - Sputnik. Верховный совет (парламент) Приднестровья в пятницу в третьем, окончательном чтении принял законопроект о бюджете на 2021 год. Об этом говорится в сообщении пресс-службы законодательного органа.

Как отметил глава Комитета по экономической политике, бюджету и финансам Виктор Гузун, главный результат принятия закона заключается в том, что бюджет на 2021 год является сбалансированным по социально защищенным статьям. Это означает, что все обязательства по выплате зарплат работникам бюджетной сферы и пенсий жителям региона, а также по реализации всех госпрограмм и льгот будут реализованы в полном объеме и в установленные сроки.

Уточняется, что в следующем году будет сформирован резервный фонд для мероприятий по борьбе с коронавирусной инфекцией. В бюджет 2021 года заложены 160 миллионов приднестровских рублей на повышение заработных плат и пенсий.

Сохранена программа по обеспечению жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Тарифы на коммунальные услуги для населения останутся на уровне 2020 года.

"С 2021 года будут финансироваться несколько принципиально важных фондов, которые, на наш взгляд, должны дать существенный эффект развитию экономики. Это Фонд развития сельского хозяйства и Фонд развития мелиорации. Мы видим, к какой ситуации привела засуха 2020 года, поэтому понимаем, что развитие мелиоративного комплекса является важнейшим направлением развития сельского хозяйства и АПК", – сказал Гузун.

Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году после неудавшейся попытки властей Молдовы силой решить проблему Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.

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