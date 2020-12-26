На рынке электронных коммуникаций в Молдове продолжается спад

Продолжается тенденция на снижение общего объема доходов в этом сегменте экономики, которая обозначилась в 2020 году.

КИШИНЕВ, 26 дек — Sputnik. На рынке электронных коммуникаций продолжается спад. Общий объем доходов предприятий, действующих в этом сегменте экономики (мобильная и фиксированная связь, услуги доступа к Интернету, ретрансляция аудиовизуальных программ), в третьем квартале 2020 года сократился, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, на 5,1%.

Таким образом, продолжилась тенденция, зафиксированная по итогам второго квартала, когда падение по сравнению с тем же периодом прошлого года составило 6,8%.

По данным Национального агентства по регулированию в области электронных коммуникаций и информационных технологий, общий объем рынка в денежном выражении составил в Молдове чуть более 1,5 миллиарда леев.

По секторам доходы от продажи услуг платного ТВ увеличились по сравнению с аналогичным кварталом прошлого года более чем на 25% и составили 45,5 миллиона леев. Доходы от продажи доступа к мобильному Интернету увеличились на 2,5% и составили 313,6 миллиона леев, а в отношении доступа к Интернету по фиксированным каналам зафиксирован рост на 0,9% (346,4 миллиона леев).

В то же время, объемы доходов от продажи услуг мобильной и фиксированной телефонии снизились на 8%, и соответственно, на 13,8%, составив 765 миллионов и 91,8 миллиона леев.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova