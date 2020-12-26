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Национальный банк Молдовы

День встреч: Майя Санду поговорила с главой Нацбанка

© Sputnik / Мирослав Ротарь
Экономика
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/economics/20201226/33041728/maia-sandu-vstretilas-s-glavoj-bnm.html

Глава государства обсудила с президентом Национального банка вопросы укрепления стабильности в банковско-финансовой системе страны.

КИШИНЕВ, 26 дек — Sputnik. Президент Молдовы Майя Санду в субботу провела рабочее заседание с главой Национального банка Молдовы Октавианом Армашу.

Международный валютный фонд
© Sputnik / Наталья Селиверстова
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На встрече обсуждалась макроэкономическая ситуация в стране в контексте пандемического кризиса, который переживает Республика Молдова.

Глава Нацбанка информировал президента о ситуации в банковской системе и необходимости возобновить переговоры с Международным валютным фондом.

"Упомянула о важности укрепления независимости и возможностей Национального банка, чтобы исключить в будущем финансово-банковские правонарушения, такие, как кража миллиарда или "ландромат". Подчеркнула, что президент всемерно поддержит инициативы НБМ, которые обеспечат поддержание финансовой стабильности страны", - написала Санду в социальных сетях.

Ранее Санду провела встречу с директором Службы информации и безопасности Александром Есауленко.

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Теги:
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