День встреч: Майя Санду поговорила с главой Нацбанка

Глава государства обсудила с президентом Национального банка вопросы укрепления стабильности в банковско-финансовой системе страны.

КИШИНЕВ, 26 дек — Sputnik. Президент Молдовы Майя Санду в субботу провела рабочее заседание с главой Национального банка Молдовы Октавианом Армашу.

На встрече обсуждалась макроэкономическая ситуация в стране в контексте пандемического кризиса, который переживает Республика Молдова.

Глава Нацбанка информировал президента о ситуации в банковской системе и необходимости возобновить переговоры с Международным валютным фондом.

"Упомянула о важности укрепления независимости и возможностей Национального банка, чтобы исключить в будущем финансово-банковские правонарушения, такие, как кража миллиарда или "ландромат". Подчеркнула, что президент всемерно поддержит инициативы НБМ, которые обеспечат поддержание финансовой стабильности страны", - написала Санду в социальных сетях.

Ранее Санду провела встречу с директором Службы информации и безопасности Александром Есауленко.

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