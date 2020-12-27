За год в Молдову через банки перевели более 1,3 миллиарда долларов

Больше всего денег молдавские гастарбайтеры присылают домой из Израиля, Италии, Германии, России и Великобритании.

КИШИНЕВ, 27 дек — Sputnik. С января по ноябрь 2020 года общий объем банковских переводов денежных средств из-за границы в пользу физических лиц из Республики Молдова составил более 1,3 миллиарда долларов США, что на 20% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

В ноябре в Молдову физические лица перевели около 132 миллионов долларов — рост на 30% по сравнению с ноябрем 2019 года, сообщает Национальный банк.

По географическому происхождению большинство переводов в пользу физических лиц поступают из 27 стран ЕС (49,2%) и из стран СНГ (12,8%). Переводы из остальных стран мира составили 38%.

Больше всего трансфертов домой присылают работающие за границей жители Молдовы из Израиля (доля этой страны в общем объеме составила за год 17,7%, или более 23 миллионов долларов). При этом зафиксирован рост притока денег из этой страны более чем на четверть.

На втором месте — Италия с долей 12,8%. Третье место по объему переводов делят Германия и Россия с долей 11,7%. За ними следуют Великобритания, Франция, США, Ирландия, Чехия, Румыния, Испания и Португалия.

Меньше всего переводов приходит из Польши (1,2% от общего объема, или 1,57 миллиона долларов) и Турции с долей в 0,8%.

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