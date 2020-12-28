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Посольство РФ в Кишиневе

Посол России встретился с главой АО "Молдовагаз": что они обсуждали

© Sputnik / Miroslav Rotari
Экономика
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/economics/20201228/33064259/posol-russia-vstretilsya-s-glavoy-ao-moldovagaz-chto-oni-obsuzhdali.html

Основными темами обсуждений стали практическая реализация решений Молдавско-российской межправкомиссии по экономическому сотрудничеству и газовое соглашение.

КИШИНЕВ, 28 дек - Sputnik. Контракт на поставку российского газа в Молдову будет подписан до конца года. Об этом глава АО "Молдовагаз" Вадим Чебан проинформировал посла Российской Федерации в Республике Молдова Олега Васнецова во время встречи в понедельник, 28 декабря.

Газопровод
© Sputnik / Стрингер
Кику: контракт на поставку российского природного газа продлят в ближайшие дни

Стороны также обсудили дорожную карту по реализации решений Межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между Российской Федерацией и Республикой Молдова.

"Вадим Чебан проинформировал о завершении до конца текущего года процедуры подписания с ПАО "Газпром" контракта на поставку природного газа в Республику Молдова на 2021 год", - говорится в сообщении дипмиссии.

Российский концерн "Газпром", которому принадлежит 50% в АО "Молдовагаз", является основным поставщиком газа в Молдову, голубое топливо в страну идет транзитом через Украину. Республика приобретает энергоноситель у "Газпрома" по договору, который был подписан еще в 2008 году и регулярно продлевается. К примеру, 31 декабря 2019 года "Молдовагаз" и "Газпром" подписали дополнение к контракту поставок газа в Молдову и организации транзита через территорию страны. Поставка голубого топлива осуществляется по традиционному маршруту.

Российскому концерну "Газпром" принадлежит 50 процентов акций АО "Молдовагаз", правительству Республики Молдова - 35,33 процента, администрации Тирасполя – 13,44 процента, другим акционерам – 1,23 процента акций.

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