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Румынский лей продолжает падение, остальные растут: курс валют на вторник

© Sputnik / Mihai Caraus
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/economics/20201228/33064485/Rumynskiy-ley-prodolzhaet-padenie-ostalnye-valyuty-rastut-kurs-valyut-na-vtornik.html

В Нацбанке рассказали о поведении евро, доллара, рубля, гривны и румынского лея по отношению к национальной валюте.

КИШИНЕВ, 28 дек — Sputnik. Национальный банк Молдовы установил официальный обменный курс на 29 декабря. Молдавский лей за сутки немного ослабит свои позиции.

Динамика лея по отношению к доллару США
© Sputnik / Vadim Rusu
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Евро, который отыграет у молдавской валюты 1 бан, во вторник будет торговаться по 21,0308 лея.

Доллар вырастет на тот же 1 бан. Так, "американец" будет стоить 17,2455 лея.

Что касается остальных валют, то 29 декабря в небольшом минусе окажется румынский лей, который будет торговаться по 4,3146 в пересчете на нацвалюту.

Украинская гривна незначительно подорожает до 0,6081 лея, совсем немного прибавит и российский рубль, его цена вырастет до 0,2340 лея.

Динамика евро и доллара с начала года

За 2019 год "американец" совсем немного подорожал по отношению к молдавскому "льву". А вот "европеец" несколько уступил свои позиции — минус один с лишним процент. В январе 2020-го "тяжеловесы" начали напирать — "зеленый" подорожал на 50 с лишним банов, а евро — на 30 банов. Февраль оба "иностранца" также завершили на позитиве — доллар окреп на 26 банов, а евро - на 15 банов.

Виорел Гырбу.
© Sputnik / Miroslav Rotari
Гырбу о молдавском лее: "крепыш" на инъекциях

Если говорить о весне, то в марте "зеленый" прибавил "в весе" примерно на 40 банов, а евро — на 67 банов. В начале апреля "тяжеловесы" хоть и продолжили напирать, но под занавес месяца сдали позиции — доллар потерял 32 бана, а евро финишировал с минусом более чем в 50 банов. В мае доллар ушел в минус на 20 банов, а евро практически не изменился в цене.

Летом оба "иностранца" хмурились. В июне "американец" сдал порядка 40 банов, а "европеец" — 16 банов. В июле "зеленый" сдал еще 44 бана, а европейская валюта стала тверже на 40 банов. Заключительный летний месяц доллар завершил в миноре, лишившись порядка 14 банов. Евро же практически не изменился в цене.

А вот осень эта парочка начала без какой-либо хандры. За сентябрь "американец" подорожал на 30 банов, а "европеец" — на 15 банов. В октябре оба "иностранца" продолжили укрепляться - каждый на шесть банов. В ноябре оба прибавили в весе — доллар в плюсе на 20 банов, а евро — на 61 бан.

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