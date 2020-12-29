Сколько человек в Молдове получает зарплату свыше 500 долларов

Экономический эксперт рассказал, как изменились зарплаты в Молдове за последние несколько лет, а также сколько человек в стране получает менее 90 долларов в месяц, а сколько – более 500.

КИШИНЕВ, 29 дек – Sputnik. У каждого пятого работающего гражданина Молдовы зарплата превышает 10 тысяч леев (580 долларов по текущему курсу Нацбанка). Об этом сообщил экономический эксперт Вячеслав Ионицэ.

"В этом году свыше 90 тысяч работающих граждан Молдовы получали зарплату более 10 тысяч леев в месяц. Это на 20,8 тысячи человек больше в сравнении с 2019 годом (+29,8%). В то же время число граждан с зарплатой ниже 3000 леев (174 доллара) в месяц достигло 40,7 тысячи человек и снизилось в 5,3 раза за последние шесть лет", – отметил Ионицэ.

По его словам, очевидно, что покупательная способность лея в настоящее время не может сравниться с 2014 годом.

"В настоящее время 10 тысяч леев эквивалентны 7,3 тысячи леев в 2014 году. В 2014-м 32,3 тысячи человек получали зарплату выше семи тысяч леев в месяц", – уточнил эксперт.

Он обратил внимание на то, что число граждан с ежемесячной зарплатой свыше 10 тысяч леев составляет 21,3% от всех работающих граждан страны. Для сравнения: в 2019 году подобный показатель приравнивался к 15,8%, в 2018-м – к 10%.

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"Любопытно, что Национальное бюро статистики отслеживает и тех, у кого зарплата ниже 1,5 тысячи леев (87 долларов) в месяц. В 2020 году выявлен всего один человек с такой заработной платой. На наш взгляд, к 2021 году в НБС должны изменить сетку учета. Таким образом, первая группа зарплат должна приходиться на выплаты до 3 тысяч леев в месяц, а верхнюю планку следует дополнить двумя новыми категориями: с зарплатой от 10 до 12 тысяч леев в месяц и от 12 до 14 тысяч леев в месяц", – считает аналитик.

По мнению эксперта, этот факт становится еще более очевидным, если проследить динамику числа сотрудников в каждой категории заработной платы.

"Таким образом, число работников в группе оплаты труда до 7 тысяч леев в месяц в 2020-м сократилось по сравнению с 2019 годом. Наибольшее снижение – более чем в 3 раза – наблюдается в группе заработной платы до 2 тысяч леев в месяц. А в последних трех группах число работников, наоборот, увеличилось. Причем наибольший рост наблюдается именно в группе с оплатой труда более чем в 10 тысяч леев в месяц", – уточнил Ионицэ.

Другой важный аспект, на который указал экономист, – это средняя зарплата по пяти квинтилям (статистическое значение набора данных). "Порядка 20% самых низкооплачиваемых категорий сотрудников в 2020 году получали среднюю зарплату в 3076 леев в месяц. При этом их оплата труда увеличилась минимально по сравнению с 2019 годом, когда они получали в среднем 2831 лей в месяц", – сказал эксперт.

Аналитик отметил, что у 20% наиболее высокооплачиваемых категорий сотрудников средняя заработная плата составляет 13 165 леев в месяц, что на 9% больше по сравнению с 2019 годом. По словам Ионицэ, согласно последнему исследованию заработной платы и миграции аналитического центра IDIS Viitorul, граждане Молдовы хотят получать зарплату в размере 13 450 леев в месяц, чтобы не выезжать из страны, что в два раза больше средней заработной платы, получаемой в настоящее время в стране.

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