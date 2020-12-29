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Ион Кику

Кику рассказал о состоянии бюджета Молдовы

© Photo : Guvernul Republicii Moldova
Экономика
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/economics/20201229/33067068/chicu-rasskazal-o-sostoyanii-byudzheta-moldova.html

Ион Кику рассказал, что планирует сделать в последний день на посту исполняющего обязанности главы правительства.

КИШИНЕВ, 29 дек – Sputnik. Исполняющий обязанности премьер-министра Ион Кику сообщил о перевыполнении плана по доходам от налогов и сборов.

"Запланированный на 2020-й показатель годовых доходов от налогов и сборов, собираемых Налоговой и Таможенной службами, вчера был выполнен. На данный момент мы уже перевыполнили план примерно на 800 миллионов леев. Считаем, что в ближайшие два дня эта цифра достигнет около 1,2 миллиарда леев", – написал Кику на своей странице в Facebook.

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По его словам, подробную информацию об исполнении бюджета, макроэкономических показателях, а также об аспектах, связанных с социально-экономической ситуацией в стране, планируется предоставить на пресс-конференции 31 декабря.

Кику выразил благодарность предпринимателям и всем гражданам республики, которые вносят вклад в бюджет.

Ранее он заявил, что до конца года будет исполнять обязанности премьера. Об этом Кику написал на своей странице в Facebook по итогам встречи с президентом Майей Санду. Он  сообщил, что до 31 декабря и. о. министра здравоохранения, труда и социальной защиты, министра финансов и министра экономики будут Виорика Думбрэвяну, Сергей Пушкуца и Анатол Усатый. Другие министры должны продолжить работу дальше.

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