Валовой внешний долг Молдовы приблизился к 8 миллиардам долларов

Темпы роста внешнего долга по отношению к валовому внутреннему продукту замедлились по сравнению с итогами второго квартала, однако и ВВП показывает беспрецедентный спад.

КИШИНЕВ, 30 дек — Sputnik. По данным Национального банка Молдовы, по итогам третьего квартала этого года валовой внешний долг Республики Молдова увеличился более чем на 2 процента по сравнению с предыдущим кварталом и составил 7,95 миллиарда долларов.

За девять месяцев 2020 года внешний долг страны вырос на полмиллиарда долларов и превысил 65 процентов от ВВП. Основными кредиторами молдавского государства остаются Всемирный банк, МВФ и Европейский инвестиционный банк.

Согласно официальным статистическим данным, в третьем квартале 2020 года валовой внутренний продукт составил 61,7 миллиарда леев в текущих рыночных ценах. По сравнению с аналогичным периодом 2019-го ВВП снизился, с учетом сезонных корректировок – на 11,5 процента.

МВФ ранее прогнозировал, что ВВП Молдовы сократится на 3 процента в 2020 году с учетом возможной динамики мировой и молдавской экономики в контексте пандемии COVID-19.

Ранее глава Минэкономики Анатол Усатый назвал спад ВВП, зарегистрированный в 2020 году, "беспрецедентным в истории Молдовы".

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