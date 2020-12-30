Предновогодние сюрпризы: чем вызван рост цен на топливо в Молдове

КИШИНЕВ, 30 дек – Sputnik. В Молдове с начала текущей семидневки на ряде АЗС вновь повысились цены на топливо. Произошло это спустя две недели после предыдущего подорожания.

Экономический эксперт Вячеслав Ионицэ рассказал, что рынок нефтепродуктов в республике можно структурировать следующим образом: дизтопливо – 72%, бензин A95 – 20%, остальная продукция – 8%.

Самый дешевый бензин?

Аналитик решил изучить рынок бензина марки A95, потому что, как считает эксперт, это самый популярный вид топлива среди рядовых потребителей.

"В этом году благодаря благоприятной международной конъюнктуре жители Молдовы покупают самый дешевый бензин за последние 10 лет. Даже с учетом повышения цен на топливо, которое произошло несколько дней назад, средняя отпускная цена в этом году составит 15,96 леев за литр", – сказал Ионицэ.

Он обратил внимание, что цена на заправках в среднем на 2,3–2,5 процентов выше и составила в этом году 16,34 лея за литр.

"Если вычесть из средней отпускной цены цену при импорте бензина и все уплаченные налоги, то надбавка топливных компаний в этом году станет самой большой в нашей истории и составит не менее 3,53 лея за литр, что на 70 банов за литр больше, чем в среднем за последние шесть лет", – отметил экономист.

Ионицэ считает, что объем продаж бензина в этом году аналогичен прошлогоднему, а это значит, что в условиях кризиса компании получат в этом году на 25% больше, чем в среднем за последние шесть лет.

"Только при розничной торговле бензином A95 это означает дополнительные 100 миллионов леев за первые девять месяцев года", – уточнил эксперт.

С дизтопливом ситуация более драматична

Как отметил Ионицэ, коммерческая надбавка топливных компаний в этом году составляет 3,2 лея за литр в сравнении с 1,88 лея за литр "дизеля" в среднем за последние четыре года.

"То есть за каждый проданный в этом году литр компании получили дополнительно 1,32 лея по сравнению со средним показателем за последние четыре года", – добавил эксперт.

Это, как отметил экономист, означает дополнительные поступления в размере 370 миллионов леев за первые девять месяцев 2020 года только за дизтопливо, продаваемое в розницу. По его словам, розничные продажи "дизеля" в 2020-м упали на 15%, а оптовые – выросли на 9%, что во многом и компенсирует снижение розницы.

"Самую крупную надбавку нефтяные компании применили во втором квартале – в начале кризиса. Тогда она составляла 3,7 лея за литр дизтоплива, что вдвое больше, чем в среднем за последние четыре года", – сказал Ионицэ.

По его мнению, из-за более высокой надбавки в этом году граждане Молдовы заплатят дополнительно 840 миллионов леев по сравнению с 2019 годом.

"В основном это увеличение связано с неоправданно высокой надбавкой на дизельное топливо, которая на 1,32 лея за литр больше, чем в среднем за последние годы. Соответственно, аграрии и перевозчики, которые являются основными покупателями, дополнительно заплатят около 740 миллионов леев", – считает экономист.

Он отметил, что автовладельцам достанется меньше – им придется заплатить дополнительно 100 миллионов леев.

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