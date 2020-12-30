23:41 30 Декабря 2020
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR21.10
  • USD17.23
  • RUB0.23
  • RON4.33
  • UAH0.61
Поиск
Валюта.

Евро растет, доллар теряет позиции: курс валют на среду

© Sputnik / Mihai Caraus
Экономика
Получить короткую ссылку
100 0 0
https://cdn1.img.sputnik.md/images/07e4/0c/1c/33051184.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/economics/20201230/33094095/evro-rastet-dollar-teryaet-pozitsii-kurs-valyut-na-sredu.html

В Нацбанке рассказали о поведении евро, доллара, рубля, гривны и румынского лея по отношению к национальной валюте.

КИШИНЕВ, 30 дек — Sputnik. Национальный банк Молдовы установил официальный обменный курс на 31 декабря.

Главные иностранные валюты словно рассчитались на первый-второй, евро и румынский лей дорожают, все остальные потихоньку сдают позиции.

Динамика лея по отношению к доллару США
© Sputnik / Vadim Rusu
Загадочный молдавский лей: молодой, но старше евро
Доллар после непродолжительного роста снова подешевеет, потеряв еще один бан. Теперь "американец" будет торговаться по 17.2146 лея.

Евро продолжает прибавлять, на этот раз он "отвоюет" 3 бана и будет стоить 21,1266 лея.

Что касается остальных валют, то 30 декабря в небольшом плюсе окажется румынский лей, который ранее терял в цене. Теперь он установился на отметке 4,3340 в пересчете на нацвалюту.

Украинская гривна незначительно подешевеет – до 0,6075 лея. Российский рубль тоже немного потеряет и закрепится на отметке 0,2312 лея.

Динамика евро и доллара с начала года

За 2019 год "американец" совсем немного подорожал по отношению к молдавскому "льву". А вот "европеец" несколько уступил свои позиции — минус один с лишним процент. В январе 2020-го "тяжеловесы" начали напирать — "зеленый" подорожал на 50 с лишним банов, а евро — на 30 банов. Февраль оба "иностранца" также завершили на позитиве — доллар окреп на 26 банов, а евро - на 15 банов.

Виорел Гырбу.
© Sputnik / Miroslav Rotari
Гырбу о молдавском лее: "крепыш" на инъекциях

Если говорить о весне, то в марте "зеленый" прибавил "в весе" примерно на 40 банов, а евро — на 67 банов. В начале апреля "тяжеловесы" хоть и продолжили напирать, но под занавес месяца сдали позиции — доллар потерял 32 бана, а евро финишировал с минусом более чем в 50 банов. В мае доллар ушел в минус на 20 банов, а евро практически не изменился в цене.

Летом оба "иностранца" хмурились. В июне "американец" сдал порядка 40 банов, а "европеец" — 16 банов. В июле "зеленый" сдал еще 44 бана, а европейская валюта стала тверже на 40 банов. Заключительный летний месяц доллар завершил в миноре, лишившись порядка 14 банов. Евро же практически не изменился в цене.

А вот осень эта парочка начала без какой-либо хандры. За сентябрь "американец" подорожал на 30 банов, а "европеец" — на 15 банов. В октябре оба "иностранца" продолжили укрепляться - каждый на шесть банов. В ноябре оба прибавили в весе — доллар в плюсе на 20 банов, а евро — на 61 бан.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

По теме

Унгуряну: молдавский лей ослабевает, а граждане скупают валюту


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости

 

Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Рандеву на Бульваре шампанского.
Игристое блаженство к новогоднему столу
Новый год рядом: праздничные троллейбусы радуют кишиневцев.
Новый год рядом: праздничные троллейбусы радуют кишиневцев
Во сколько обойдется новогодний стол в этом году
Во сколько обойдется новогодний стол в этом году

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться