Евро растет, доллар теряет позиции: курс валют на среду

В Нацбанке рассказали о поведении евро, доллара, рубля, гривны и румынского лея по отношению к национальной валюте.

КИШИНЕВ, 30 дек — Sputnik. Национальный банк Молдовы установил официальный обменный курс на 31 декабря.

Главные иностранные валюты словно рассчитались на первый-второй, евро и румынский лей дорожают, все остальные потихоньку сдают позиции.

Доллар после непродолжительного роста снова подешевеет, потеряв еще один бан. Теперь "американец" будет торговаться по 17.2146 лея.

Евро продолжает прибавлять, на этот раз он "отвоюет" 3 бана и будет стоить 21,1266 лея.

Что касается остальных валют, то 30 декабря в небольшом плюсе окажется румынский лей, который ранее терял в цене. Теперь он установился на отметке 4,3340 в пересчете на нацвалюту.

Украинская гривна незначительно подешевеет – до 0,6075 лея. Российский рубль тоже немного потеряет и закрепится на отметке 0,2312 лея.

Динамика евро и доллара с начала года

За 2019 год "американец" совсем немного подорожал по отношению к молдавскому "льву". А вот "европеец" несколько уступил свои позиции — минус один с лишним процент. В январе 2020-го "тяжеловесы" начали напирать — "зеленый" подорожал на 50 с лишним банов, а евро — на 30 банов. Февраль оба "иностранца" также завершили на позитиве — доллар окреп на 26 банов, а евро - на 15 банов.

Если говорить о весне, то в марте "зеленый" прибавил "в весе" примерно на 40 банов, а евро — на 67 банов. В начале апреля "тяжеловесы" хоть и продолжили напирать, но под занавес месяца сдали позиции — доллар потерял 32 бана, а евро финишировал с минусом более чем в 50 банов. В мае доллар ушел в минус на 20 банов, а евро практически не изменился в цене.

Летом оба "иностранца" хмурились. В июне "американец" сдал порядка 40 банов, а "европеец" — 16 банов. В июле "зеленый" сдал еще 44 бана, а европейская валюта стала тверже на 40 банов. Заключительный летний месяц доллар завершил в миноре, лишившись порядка 14 банов. Евро же практически не изменился в цене.

А вот осень эта парочка начала без какой-либо хандры. За сентябрь "американец" подорожал на 30 банов, а "европеец" — на 15 банов. В октябре оба "иностранца" продолжили укрепляться - каждый на шесть банов. В ноябре оба прибавили в весе — доллар в плюсе на 20 банов, а евро — на 61 бан.

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