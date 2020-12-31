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Газовая плита

"Газпром" продлил контракт на поставку природного газа в Молдову

© Sputnik / Mihai Caraus
Экономика
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/economics/20201231/33054453/gazprom-prodlil-kontrakt-na-postavku-gaza-moldova.html

Поставка голубого топлива будет осуществляться по традиционному маршруту, то есть транзитом через Украину.

КИШИНЕВ, 31 дек – Sputnik. Срок действия контрактов между "Газпромом" и компанией "Молдовагаз" на поставку природного газа и его транзит через территорию Молдовы продлен на год. Об этом сообщили в пресс-службе АО "Молдовагаз".

"Действующие контракты на транзит и поставку природного газа в Республику Молдова ПАО "Газпром" продлены на год. Как сообщает служба по связям с общественностью АО "Молдовагаз", соответствующие документы были утверждены на заседании Наблюдательного совета предприятия и подписаны в установленном порядке", - сказано в сообщении на сайте АО "Молдовагаз".

Газ
© CC0 / Pixabay / stevepb
Потребление природного газа в Молдове: данные поставщика
Газ в республику поступает из России транзитом через Украину. Российский концерн "Газпром", которому принадлежит 50% в АО "Молдовагаз", является основным поставщиком газа в Молдову. Республика приобретает голубое топливо у "Газпрома" по договору, который подписали еще в 2008 году. Это соглашение регулярно продлевается. К примеру, 31 декабря 2019 года "Молдовагаз" и "Газпром" подписали дополнение к контракту поставок газа в Молдову и организации транзита через территорию страны. Поставка голубого топлива осуществляется по традиционному маршруту.

Российскому концерну "Газпром" принадлежит 50% акций АО "Молдовагаз", правительству Республики Молдова - 35,33%, администрации Тирасполя – 13,44%, другим акционерам – 1,23% акций.

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