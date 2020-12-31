Глава Минфина: план по доходам Национального публичного бюджета перевыполнен

Среди достижений 2020 года уходящий в отставку министр финансов, вице-премьер Сергей Пушкуца назвал поддержку в виде надбавок для деловых людей, снижение НДС для HoReCa, сокращение количества налогов с оплаты труда.

КИШИНЕВ, 31 дек - Sputnik. После того, как первые два месяца 2020 года были достаточно хорошими для экономики, наступил кризис, вызванный пандемией COVID-19. Это в молдавской экономике начали ощущать уже в марте, заявил уходящий в отставку министр финансов Сергей Пушкуца на итоговой конференции в четверг.

"2020 год был очень сложным для экономики и общества нашей страны. Последствия пандемии и стихийных бедствий оказали сильное влияние на экономику", - отметил Пушкуца.

Общее состояние экономики

Министр рассказал, что в течение года его команда вместе с подчиненными учреждениями усилила работу по поддержке жизнеспособности системы государственных финансов, по продвижению инициатив в этой сфере и поддержала экономику в непростой период, оказав также помощь гражданам.

Среди достижений Пушкуца назвал утверждение трех программ поддержки экономических агентов, которыми воспользовались более 1420 предпринимателей. Поддержка была предоставлена ​​в виде субсидий на общую сумму почти 270 миллионов леев.

"Это программа субсидирования налога на заработную плату, программа субсидирования процентов и программа возмещения налога на добавленную стоимость (НДС)", - пояснил выступающий.

Также в 2020 году "правительство поддержало, а парламент одобрил сокращение количества налогов, применимых к фонду заработной платы, начиная с 1 января 2021 года".

"Из четырех платежей, которые были рассчитаны и уплачены в бюджет, относящиеся к фонду заработной платы, теперь останутся только два", - добавил Пушкуца.

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Еще одно важное достижение, по словам министра, заключается в том, что правительство продвигает инициативу по снижению ставки НДС в секторе HoReCa.

"Вы знаете, что мы начали этот год со ставкой НДС для HoReCa в размере 20%, но позже, начиная с 1 мая, эта ставка будет снижена до 15%, а с 1 января 2021 года она будет составлять 10%", - заявил Пушкуца.

По его словам, на 1,2 миллиарда леев больше запланированных показателей составили доходы в госбюджет, а расходы стали меньше на 4,2 миллиарда леев.

В общей сложности доходы Национального публичного бюджета в этом году равны 62,1 миллиарда леев. Он отметил: несмотря на экономический спад, как налоговая служба, так и таможенное ведомство смогли обеспечить поступление доходов в бюджет с превышением запланированных показателей.

"Эти результаты достигнуты благодаря мобилизации предпринимателей, финансовой, экономической политике правительства и эффективному администрированию доходов", - заявил министр.

Основные расходы, включенные в бюджет, составляют: соцзащита - 26,5 миллиарда леев (в 2019 - 23,4 миллиарда леев), здравоохранение - 11,2 миллиарда леев (в 2019 - 8,6 миллиарда леев), дорожная инфраструктура - 6,5 миллиарда леев (в 2019 - 5,4 миллиарда леев).

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