Макроэкономические прогнозы оптимистичнее, чем весной — глава Минэкономики

В правительстве свои отчеты за минувший год представили трое членов кабмина Иона Кику, в том числе глава Минэкономики.

КИШИНЕВ, 31 дек — Sputnik. Пандемический кризис обернулся тяжелыми последствиями для национальной экономики. С января по сентябрь 2020 года ВВП Молдовы снизился на 2,8 процента по сравнению с тем же периодом прошлого года. Об этом заявил на итоговой пресс-конференции уходящий в отставку министр экономики и инфраструктуры Анатол Усатый.

По его словам, наиболее пострадали такие сегменты национальной экономики, как внутренняя торговля, HoReCa, промышленное производство, транспорт. Вместе с тем отмечен рост в области строительства, финансовой и страховой деятельности.

Последствия кризиса привели к спаду экспорта и импорта, уменьшению внутреннего потребления, отметил министр.

В то же время, как подчеркнул Усатый, последние макроэкономические прогнозы относительно результатов по итогам года, которые были опубликованы осенью, выглядят более оптимистичными, чем весенние.

В течение года государство оказывало поддержку экономическим агентам, которую получили более 15 тысяч предприятий. На протяжение 2020-го запущено 10 программ, в рамках которых выделены средства в размере около 219 миллионов леев при изначально запланированных 119 миллионах. Общее число созданных рабочих мест превысило 2 тысячи.

Кроме того, правительство выделило дополнительно 50 миллионов леев на капитализацию фонда кредитных гарантий. В течение года был увеличен фонд финансирования всех программ поддержки малого и среднего бизнеса. Были сделаны инвестиции в энергетику, инфраструктуру, завершено строительство газопровода Унгены-Кишинев, отметил министр.

Инвестиции в дорожную инфраструктуру в течение года увеличились на 1,4 миллиарда леев. Было подписано Соглашение о партнерстве, торговле и сотрудничестве с Великобританией, ведутся переговоры по подписанию договора со странами-членами Европейской ассоциации свободной торговли, сказал Усатый.

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