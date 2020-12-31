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Сюрпризы евро и доллара: каким будет курс в начале 2021 года

© Sputnik / Владимир Трефилов
Экономика
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/economics/20201231/33109595/syurprizy-evro-dollar-kakim-budet-kurs-v-nachale-2021-goda.html

В Нацбанке рассказали о поведении евро, доллара, рубля, гривны и румынского лея по отношению к национальной валюте.

КИШИНЕВ, 31 дек — Sputnik. Национальный банк Молдовы установил официальный обменный курс на понедельник, 4 января. После новогодних праздников молдавское платежное средство укрепит позиции по отношению к большинству игроков. Евро уступит три бана и будет торговаться по 21,0998 лея.

Доллар подешевеет на два бана и установится на отметке в 17,1913 лея.

Сергей УНГУРЯНУ.
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Что касается остальных валют, то 4 января в небольшом плюсе окажется лишь румынский лей, который закрепится на уровне 4,3345 в пересчете на нацвалюту. Российский рубль несколько подешевеет и будет торговаться по 0,2298 лея, а украинская гривна – до 0,6067 лея.

Динамика евро и доллара с начала года

В январе 2020-го "тяжеловесы" начали напирать — "зеленый" подорожал на 50 с лишним банов, а евро — на 30 банов. Февраль оба "иностранца" также завершили на позитиве — доллар окреп на 26 банов, а евро - на 15 банов.

Если говорить о весне, то в марте "зеленый" прибавил "в весе" примерно на 40 банов, а евро — на 67 банов. В начале апреля "тяжеловесы" хоть и продолжили напирать, но под занавес месяца сдали позиции — доллар потерял 32 бана, а евро финишировал с минусом более чем в 50 банов. В мае доллар ушел в минус на 20 банов, а евро практически не изменился в цене.

Динамика лея по отношению к доллару США
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Летом оба "иностранца" хмурились. В июне "американец" сдал порядка 40 банов, а "европеец" — 16 банов. В июле "зеленый" сдал еще 44 бана, а европейская валюта стала тверже на 40 банов. Заключительный летний месяц доллар завершил в миноре, лишившись порядка 14 банов. Евро же практически не изменился в цене.

А вот осень эта парочка начала без какой-либо хандры. За сентябрь "американец" подорожал на 30 банов, а "европеец" — на 15 банов. В октябре оба "иностранца" продолжили укрепляться - каждый на шесть банов. В ноябре оба прибавили в весе — доллар в плюсе на 20 банов, а евро — на 61 бан. В декабре доллар практически не изменился в цене, но все таки был в легком миноре, а евро стал тверже на 46 банов.

Таким образом, за год "зеленый" за год остался практически на тех же позициях, а "европеец" – вырос практически на 2 лея.

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