Молдова вступает в новый год: какое наследие оставил 2020-й

Молдавская экономика в 2020-м: коронавирус, засуха, дыры в бюджете и принятие парламентом ряда законов, которые могут оказаться минами замедленного действия. Как республика пережила уходящий год, читайте в обзоре Sputnik Молдова.

КИШИНЕВ, 31 дек – Sputnik. Уходящий год оказался трудным для экономик всех стран, в том числе и Молдовы. 2020-й для республики – это беспрецедентное падение ВВП, кризис, серьезная засуха, протесты, это дыры в бюджете и многое-многое другое, с чем правительство страны пыталось справиться. В последний день уходящего года вспомним, какие трудности пережила Молдова в 2020-м, и разберемся, как она вступает в новый 2021 год.

Экономический разбор полетов

И.о. министра экономики Анатолий Усатый на заключительной для него в этой должности конференции заявил, что с января по сентябрь спад ВВП составил 8,2%.

По его словам, наиболее пострадали такие сегменты национальной экономики, как внутренняя торговля, транспорт, HoReCa (кафе, бары, рестораны), промышленное производство, сельскохозяйственный сектор. Вместе с тем отмечен рост в области строительства, финансовой и страховой деятельности.

Последствия кризиса привели к спаду экспорта и импорта, уменьшению внутреннего потребления, отметил министр.

В то же время, как подчеркнул Усатый, последние макроэкономические прогнозы относительно результатов по итогам года, которые были опубликованы осенью, выглядят более оптимистичными, чем весенние.

"Видим, что экономики стран ЕС восстанавливаются лучше, и мы рассчитываем на это восстановление, поэтому учитывается позитивный тренд для Молдовы… Со следующего года предусматривается восстановление на 4,6% и это тренд продолжится и в последующие годы", – сказал Усатый.

Уходящий в отставку министр финансов Сергей Пушкуца подчеркнул, что последствия пандемии и стихийных бедствий оказали сильное влияние на экономику.

Среди достижений Пушкуца назвал утверждение трех программ поддержки бизнеса, которыми воспользовались более 1420 предпринимателей. Поддержка была предоставлена​​в виде субсидий на общую сумму почти 270 миллионов леев.

"Это программа субсидирования налога на заработную плату, программа субсидирования процентов и программа возмещения налога на добавленную стоимость (НДС)", - пояснил выступающий.

Также в 2020 году "правительство поддержало, а парламент одобрил сокращение количества налогов, применимых к фонду заработной платы, начиная с 1 января 2021 года". "Из четырех платежей, которые были рассчитаны и уплачены в бюджет, относящиеся к фонду заработной платы, теперь останутся только два", – добавил Пушкуца.

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Еще одно важное достижение, по словам министра, заключается в том, что правительство продвигает инициативу по снижению ставки НДС в секторе HoReCa.

"Вы знаете, что мы начали этот год со ставкой НДС для HoReCa в размере 20%, но позже, начиная с 1 мая, эта ставка снижена до 15%, а с 1 января 2021 года она будет составлять 10%", – заявил Пушкуца.

По его словам, на 1,2 миллиарда леев больше запланированных показателей составили доходы в госбюджет, а расходы стали меньше на 4,2 миллиарда леев.

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В общей сложности доходы Национального публичного бюджета в этом году равны 62,1 миллиарда леев. Он отметил: несмотря на экономический спад, как налоговая служба, так и таможенное ведомство смогли обеспечить поступление доходов в бюджет с превышением запланированных показателей. "Эти результаты достигнуты благодаря мобилизации предпринимателей, финансовой, экономической политике правительства и эффективному администрированию доходов", - заявил министр.

Основные расходы, включенные в бюджет, составляют:

соцзащита - 26,5 миллиарда леев (в 2019 - 23,4 миллиарда леев);

здравоохранение - 11,2 миллиарда леев (в 2019 - 8,6 миллиарда леев);

дорожная инфраструктура - 6,5 миллиарда леев (в 2019 - 5,4 миллиарда леев).

Характеристика 2020-му

Экономист, бывший вице-премьер Александр Муравский охарактеризовал 2020 год словами из ставшей популярной песни Семена Слепакова: "Это был тяжелый год".

"Чтобы дать характеристику ситуации в 2020 году нужно сделать ретроспективу. Многие проблемы проявились может быть даже больше, чем они должны были проявиться даже в этой кризисной ситуации благодаря тому, что происходило ранее", – отметил собеседник.

Как рассказал эксперт, в 2018 году в результате предыдущего ряда действий антироссийского характера (высылка российских дипломатов, запрет на ретрансляцию информационных передач российских телеканалов и т.д.) отношения с РФ в том числе в экономическом плане были сведены на самый низкий уровень.

"Это сказалось на проблемах с экспортом. С другой стороны, ЕС, где с этого периода начались напряженные отношения в силу целого ряда обстоятельств. Последней каплей стали отмена результатов выборов примара Кишинева в 2018 году. Тогда и с той стороны многое было закрыто", – напомнил экономист.

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По его словам, какая-то надежда появилась в 2019 году в связи со сменой политических сил – переформатированием их.

"Но будем говорить так, что 2019-й в реальности республика прожила практически без правительства, потому что тот кабмин, который был пять месяцев экономикой практически не занимался. Экономика жила благодаря тому, что уже был создан какой-то инерционный механизм, который позволяет без прорывов, но и без падений в пределах 3-4% ВВП двигаться по инерции определенный промежуток времени даже если правительства вообще не будет", – пояснил Муравский.

Ну и наконец наступил 2020 год, когда, по мнению собеседника, "вроде бы и появился кабмин, который может быть и не такой прорывной с точки зрения реформ, хотя трудно говорить, как бы он действовал в нормальной ситуации, но на него свалилась сразу пандемия, засуха и постоянная неясность в политической ситуации – борьба в парламенте, перегруппировки политических сил, то есть весь этот клубок проблем в обществе".

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Большие провалы 2020-го

Первая половина года, а именно второй и третий квартал, был очень большой провал, сказал Муравский.

"Такой ситуации в экономике Молдовы мы не наблюдали с 1998 года. Самый большой провал в экономики республики произошел до 1996 года, когда в силу известных обстоятельств – развала Союза и всего прочего – экономика рухнула так, что мы потеряли половину ВВП", – уточнил бывший вице-премьер.

В самом начале пандемии эксперты делали разные прогнозы о том, что ждет экономику Молдовы. При этом ожидания менялись довольно быстро.

"Первые прогнозы были относительно оптимистичные – ситуация трудная, но она под контролем. Правительство исходило из того, что мы не выйдем на планируемые 4,5% роста ВВП, но окажемся примерно в пределах 3%. Как негативный вариант рассматривался 1% и самый крайний сценарий 0%. Про минус вообще тогда никто не говорил", – сказал Муравский.

Сейчас же, как отметил эксперт, понятно, что падение ВВП довольно значительное.

Парадоксы молдавской экономики

Как отметил бывший вице-премьер, есть секторы экономики – прямые жертвы пандемии, поскольку они были полностью закрыты.

Он обратил внимание, что речь идет о HoReCa, туризме как внутреннем, так и внешнем, швейной легкой промышленности, которая понесла потери не от закрытия предприятий внутри страны, а от резкого падения заказов от наших иностранных партнеров (они работали в кооперации с итальянскими и немецкими предприятиями). Это и компании, которые дают стране большую долю в ВВП и связаны с автомобильной промышленностью.

"В то же время парадоксальная ситуация, что макроэкономическая стабильность имеется. Инфляция практически сходит практически к нулю, и это не очень хорошо, так как говорит о том, что в стране практически заторможены инвестиционные процессы. Чтобы шло развитие нужны инвестиции. Активная инвестиционная деятельность всегда чуть-чуть разогревает индекс инфляции. Мы практически выходим на ноль", – пояснил Муравский.

Как отметил эксперт, эта инфляция низкая в силу целого ряда причин – сжимание денежной массы, показывается рост средней зарплаты, но с другой стороны отток населения из Молдовы в другие страны продолжается, объем внешней экономической деятельности сократился, как по импорту, так и по экспорту.

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"Но стабильность обеспечивается в значительной степени благодаря накопленным и продолжающим накапливаться в этой ситуации валютным резервам Национального банка, который создал достаточно серьезную подушку безопасности. Это позволяет нормально удерживать макроэкономическую ситуацию, правительство выполняет свои обязательства по пенсиям, зарплатам и прочему", – уточнил экономист.

Мины замедленного действия

Впрочем, несмотря на некую стабильность, мины замедленного действия уже закладываются, считает бывший вице-премьер.

"Поскольку есть огромная дырка в бюджете, она которая не покрывается теми ресурсами, которые были рассчитаны. Ведь бюджет на 2020 год формировался исходя из того, что мы получим 200 миллионов от России, были ожидания, что в этом году к нам придут деньги от ЕС, которые пришли только наполовину. Был заложен первый транш из порядка 500 миллионов от МВФ. Эта дыра в бюджете вынудит правительство рассматривать вопрос о том, чтобы все-таки производить перестановки внутри бюджета", – добавил Муравский.

Он также обратил внимание, что некоторые проблемы создаются на политической почве. Уходящий 2020 год в Молдове прошел под знаком выборов президента. "Мы еще не вышли из этой электоральной кампании и готовимся уже к следующей. Очень многие политические решения, которые, казалось бы, выгодны и популярны, но они имеют сиюминутную и очень мизерную выгоду, однако создают огромные экономические проблемы стратегического характера. Имею ввиду отмену закона о миллиарде, решение о снижении пенсионного возраста", – считает экономист.

По его мнению, это все мины замедленного действия под будущую экономическую ситуацию.

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Не самые худшие показатели по региону

Главный редактор газеты "Экономическое обозрение "Логос-Пресс" Дмитрий Калак отметил, что 2020 год оказался сложным для всех.

"Макроэкономические показатели Молдовы, если посмотреть, то они на самом деле ничуть не хуже и ничуть не лучше, чем во многих других странах. Пандемия затронула всех. Плюс засуха, повлиявшая на сельское хозяйство, роль которого в экономике, в экспорте довольно существенная", – отметил Калак.

Тем не менее, спад ВВП примерно на 8% в таких условиях – далеко не самый худший показатель, который мог бы быть.

"Сегодня мы должны говорить о том, как ситуация этого года может отразится на развитии экономики Молдовы в дальнейшем, и во-вторых, – какие уроки мы должны извлечь из ситуации этого года", – отметил собеседник.

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Какой урок вынести из 2020-го?

Весь этот год правительство действовало как пожарные – оно тушило пламя, которое с каждым днем все разрасталось, появлялись все новые и новые очаги, считает Калак. При этом, подчеркнул он, нельзя забывать, что ресурсы у государства небольшие. "Мы как бы того не хотели не можем оказывать помощь бизнесу, как того требует ситуация, как того хотят представители разных отраслей, и как того бы хотело правительство. Но возможностей для оказания существенной помощи нет", – считает аналитик.

Калак уверен, что, исходя из ситуации 2020 года, необходимо подумать над тем, чтобы сделать, во-первых, экономическое развитие более стабильным, предсказуемым и устойчивым, чтобы засухи и другие катаклизмы не оказывали такое существенное влияние на развитие экономики, и, во-вторых, чтобы правительство было как можно меньше политизировано.

По мнению аналитика, страна должна решать задачи стратегического характера, которые надо незамедлительно выполнять независимо от того, кто находится у власти и в оппозиции – по таким вопросам надо находить консенсус. Среди приоритетов он назвал изменение административно-территориально устройства, необходимость изменения Конституции, системы управления государством, децентрализацию власти и финансирования.

"Политические игры с перетягиванием бюджета, распределением трансфертов и другими выплатами по регионам в зависимости от политических пристрастий, имеют большой негативный эффект", – сказал Калак.

Главные события 2020-го

Главное событие уходящего года для Молдовы – это пандемия и ее влияние на развитие экономики республики, заявил в комментарии Sputnik экономист Виорел Гырбу.

"У нас очень сильно упал внутренний валовый продукт страны. Первые девять месяцев года очень пессимистичны. Что говорит об окончательных итогах года, то мы не ожидаем существенных изменений в этом отношении. Думаю, что сокращение ВВП будет в районе 7-8% по отношению к прошлому году", – отметил аналитик.

По его мнению, это существенный упадок тем более, если брать во внимание тот факт, что экономика Молдовы маленькая, а страна бедная.

"В первую очередь пандемия ударила по бизнесу, но после этого – и по населению. Если более ли менее у предпринимателей была возможность уволить рабочую силу, урезать зарплаты и другие расходы, чтобы перенастроить, перегруппироваться и начать новую эпоху развития, то у населения страны возможности изменения чего-то в этом отношении гораздо меньше", – отметил эксперт.

Он отметил, что другой фактор, на который необходимо обращать внимание, связан с быстрым ростом бедности в стране.

Экономический эксперт Анатол Игнат в комментарии Sputnik обратил внимание на победы, которые одержал в 2020 году молдавский бизнес.

"Большим успехом наших сельхозпроизводителей и виноделов было рекордное число медалей, завоеванных на международных рынках. Это вывело нас именно в группу лидирующих стран мира правителей вин", – сказал Игнат.

По его словам, другим экономическим эффектом стал выход молдавских аграриев с овощами и фруктами на рынок ЕС.

Отношения с МВФ и перспективы нового соглашения

Новая программа сотрудничества Молдовы с Международным валютным фондом, как ожидалось, должна была быть заключена до конца 2020 года. Однако этого не произошло в силу ряда причин. Программа висит в воздухе. А недавнее заявление представительства Фонда по поводу ряда принятых законов молдавским парламентом, прямо указывает на то, что в принятии решения относительно новой программы сотрудничества, МВФ будет крайне аккуратен.

Постоянный представитель МВФ в Молдове Роджерс Чавани (Rodgers Chawani) заявил, что "реализация положений законодательных инициатив, одобренных на днях парламентом республики, создаст серьезную угрозу для макроэкономической и финансовой стабильности страны, которая и так находится под жестким давлением из-за пандемии COVID-19".

"Финансовая поддержка МВФ, в рамках новой программы финансирования посредством Расширенного механизма кредитования (ECF) и Механизма расширенного финансирования (EFF), всецело зависит от безоговорочной приверженности Молдовы необратимости ранее достигнутого прогресса, а также широкой политической поддержки амбициозной программы реформ в области госуправления и институциональных реформ, согласованной с миссией Фонда в этом году", – подчеркнул Чавани.

Экономист Роман Киркэ в комментарии Sputnik рассказал, шансы на заключение соглашения с Международным валютным фондом зависят от того, как управлять дефицитом бюджета в следующем году, или от того, продемонстрируют ли власти устойчивость государственных финансов. При этом, как подчеркнул Киркэ, многое обусловит независимость Национального банка Молдовы.

"Если отмена "закона о миллиарде" не включает аннулирования обязательств и НБМ капитализируется, МВФ будет интересно посмотреть, как обстоят дела на самом деле. Если будет продемонстрирована устойчивость государственных финансов, эффективное управление бюджетным дефицитом, будет сохранена независимость Нацбанка, если эти вещи действительно будут продемонстрированы и отделены от политической риторики, тогда будут шансы, что такая программа с МВФ реализуется", — отметил эксперт.

В то же время, как добавил собеседник, если будут предприняты действия, которые приведут к дисбалансу в системе государственных финансов или повлияют на независимость НБМ, то МВФ уже станет менее сговорчивым.

Как считает Киркэ, в отсутствие программы с МВФ Молдова могла бы определить другие источники финансирования, такие, как Россия.

Напомним, недавно представитель МВФ в Молдове заявил, что отмена "закона о миллиарде" – это шаг назад в реформе банковского сектора, и что он может "свести на нет все усилия, прилагаемые для оздоровления финансовой системы Республики Молдова".

Экономист Михаил Пойсик заявил Sputnik, что соглашение с МВФ важно не столько с точки зрения финансовых средств, которое он предусматривает, сколько в том, что меморандум с Фондом является светофором.

"Если со страной заключен меморандум, тогда с этим государством работают все доноры – и Всемирный банк, и Европейский банк развития реконструкций итак далее. Если соглашение не заключено, то это для них "красный свет". И поэтому здесь предстоят очень сложные переговоры", – пояснил эксперт.

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