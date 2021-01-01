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Russia's 7.9% GDP decline in 2009 less profound than expected

Внешний долг Молдовы в 2020 году вырос до 67% от ВВП

© Sputnik / collage
Экономика
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/economics/20210101/33116225/vneshniy-dolg-Moldovy-v-2020-godu-vyros-do-67-ot-vvp.html

В Национальном банке Молдовы сообщили главные финансовые показатели прошедшего года, в том числе размер внешнего долга страны.

КИШИНЕВ, 1 янв - Sputnik. За девять месяцев 2020 года валовой внешний долг Молдовы увеличился более чем на полмиллиарда долларов и составил (по последним официальным данным) 7,9 миллиарда долларов,  то есть более 67% ВВП. Об этом сообщает Национальный банк Молдовы.

По информации НБМ, рост уровня внешнего долга страны на 7,2% обусловлен кредитами, полученными правительством Молдовы.

Валюта
© Sputnik / Mihai Caraus
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Таким образом, за период с января по сентябрь 2020 года внешний государственный долг увеличился более чем на 300 миллионов долларов, обеспечив около 60% прироста валового внешнего долга.

С другой стороны, долг Нацбанка сократился более чем на 30 миллионов долларов. По данным НБМ, государственный и гарантированный государством внешний долг составлял более 27% от общего внешнего долга.

Наибольшая доля в общем внешнем долге принадлежит нефинансовым компаниям - 41,3%, она увеличилась в 2020 году более чем на 280 миллионов долларов по сравнению с концом 2019 года.

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