Внешний долг Молдовы в 2020 году вырос до 67% от ВВП

В Национальном банке Молдовы сообщили главные финансовые показатели прошедшего года, в том числе размер внешнего долга страны.

КИШИНЕВ, 1 янв - Sputnik. За девять месяцев 2020 года валовой внешний долг Молдовы увеличился более чем на полмиллиарда долларов и составил (по последним официальным данным) 7,9 миллиарда долларов, то есть более 67% ВВП. Об этом сообщает Национальный банк Молдовы.

По информации НБМ, рост уровня внешнего долга страны на 7,2% обусловлен кредитами, полученными правительством Молдовы.

Таким образом, за период с января по сентябрь 2020 года внешний государственный долг увеличился более чем на 300 миллионов долларов, обеспечив около 60% прироста валового внешнего долга.

С другой стороны, долг Нацбанка сократился более чем на 30 миллионов долларов. По данным НБМ, государственный и гарантированный государством внешний долг составлял более 27% от общего внешнего долга.

Наибольшая доля в общем внешнем долге принадлежит нефинансовым компаниям - 41,3%, она увеличилась в 2020 году более чем на 280 миллионов долларов по сравнению с концом 2019 года.

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