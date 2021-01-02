Экспорт зерновых из Приднестровья: до какого срока продлено ограничение

Прошедший,2020 год для приднестровских аграриев стал серьезным испытанием, урожай был гораздо ниже ожидаемого, поэтому в регионе ввели запрет на вывоз некоторых типов зерновых.

ТИРАСПОЛЬ, 2 янв – Sputnik. С нового года в Приднестровье вступил в силу закон, предоставляющий право лидеру региона Вадиму Красносельскому запрещать для защиты внутреннего рынка экспорт пшеницы, ячменя и кукурузы. Также по итогам уборочной кампании 2020 года специальная комиссия определила, что ограничение экспорта этих видов зерновых необходимо продлить до нового урожая 2021 года.

"В тех условиях, в которых мы оказались в 2020 году, когда недополучили большое количество урожая из-за отсутствия влаги и нормальной мелиоративной системы, эта инициатива своевременная", - отметил зампред Комитета по вопросам АПК и промышленности законодательного собрания Антон Онуфриенко.

По данным Минсельхоза региона, собранных объемов урожая пшеницы и ячменя хватит исключительно на покрытие потребности внутреннего рынка в муке, крупе, семенном материале для следующей посевной кампании, а также обеспечения нужд животноводства.

Как сообщила парламентская пресс-служба, валовой сбор кукурузы хоть и превышает потребность внутреннего рынка Приднестровья, но требует контролируемого вывоза. В первую очередь потому, что кукуруза – это кормовая база для животноводства и птицеводства.

"Зерновые культуры – это основа потребления. Это не только хлебобулочные изделия, но еще и корм для скота, они активно используются в сельском хозяйстве. Поэтому это касается жизнеобеспечения государства в целом", - пояснил Онуфриенко.

По словам депутата, вполне оправданно, что запрет продлевается до нового урожая, потому что по итогам осеннего сбора зерновых больше не стало.

Глава Минэкономразвития Сергей Оболоник подчеркнул, что в отношении кукурузы запрет не является стопроцентным. По запросу аграриев будет действовать специальная комиссия, которая и станет выдавать разрешение на экспорт.

Запрет на вывоз злаков сельскохозяйственных культур из Приднестровья был введен 16 июня 2020 года. Затем из-за низкой урожайности он был продлен до 31 декабря.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova