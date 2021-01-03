Почему местные вина порой дороже импортных

КИШИНЕВ, 3 января - Sputnik. Георге Габерь занимается выращиванием черенков винограда, и за более чем 20-летнюю деятельность на местном и международном рынке проанализировал положение виноделов во всем мире.
В интервью Sputnik Moldova он объяснил, почему отечественные вина иногда дороже импортных, и влияет ли цена на качество продукта.
В то же время предприниматель заявляет, что на самом деле вина, производимые в Республике Молдова, слишком дешевы для своего качества и реальной стоимости, и по этой причине виноделы не могут предложить лучшие цены при покупке винограда.
"Они предлагают три, четыре лея за один килограмм винограда. Это очень низкая цена. В то время как в Италии за килограмм винограда для производства вина платят евро. По этой причине, в частности, мелкие отечественные виноделы не имеют возможности модернизировать плантации. Я много раз говорил, что виноделы изначально создавали такой имидж, будто они производят дешевые вина, а в мире есть поговорка: "Все, что дешево, не может быть хорошим". Грузины вот с самого начала поставили лучшую цену - в два, три раза выше, чем в Молдове. К счастью, в последние годы мы много инвестировали в винодельческий сектор, были внедрены самые современные технологии, у нас есть винодельни, которые по праву могут конкурировать с другими заводами в любой стране мира", - отметил Габерь.
Молдавские вина покупают в 67 странах мира, включая Австралию, Афганистан, Гуам, Ливию, Норвегию, Сирию, Того.
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