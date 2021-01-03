Почему местные вина порой дороже импортных

Часто говорят, что молдавские вина дороже импортных. Однако люди должны уметь ценить хорошее вино, даже если оно дороже - ибо причин для этого много.

КИШИНЕВ, 3 января - Sputnik. Георге Габерь занимается выращиванием черенков винограда, и за более чем 20-летнюю деятельность на местном и международном рынке проанализировал положение виноделов во всем мире.

В интервью Sputnik Moldova он объяснил, почему отечественные вина иногда дороже импортных, и влияет ли цена на качество продукта.

"В каждой стране есть хорошие вина, и мы не можем, например, сказать, что вина из Италии лучше, чем из Молдовы. В Италии есть производители, которые делают хорошие вина, но у них невысокая цена. В супермаркетах любой страны можно найти хорошие вина по цене от двух-трех евро за бутылку. Но не будем забывать, что в развитых странах существуют значительные субсидии, производители получают большую поддержку при покупке технического, сельскохозяйственного оборудования. Так что иногда они могут продать продукт по цене производителя, потому что уже получили половину денег из Фондов субсидий. Так что они в гораздо более благоприятном положении, чем наш производитель, который, к сожалению, пользуется меньшей поддержкой", - сказал Габерь.

В то же время предприниматель заявляет, что на самом деле вина, производимые в Республике Молдова, слишком дешевы для своего качества и реальной стоимости, и по этой причине виноделы не могут предложить лучшие цены при покупке винограда.

"Они предлагают три, четыре лея за один килограмм винограда. Это очень низкая цена. В то время как в Италии за килограмм винограда для производства вина платят евро. По этой причине, в частности, мелкие отечественные виноделы не имеют возможности модернизировать плантации. Я много раз говорил, что виноделы изначально создавали такой имидж, будто они производят дешевые вина, а в мире есть поговорка: "Все, что дешево, не может быть хорошим". Грузины вот с самого начала поставили лучшую цену - в два, три раза выше, чем в Молдове. К счастью, в последние годы мы много инвестировали в винодельческий сектор, были внедрены самые современные технологии, у нас есть винодельни, которые по праву могут конкурировать с другими заводами в любой стране мира", - отметил Габерь.

Молдавские вина покупают в 67 странах мира, включая Австралию, Афганистан, Гуам, Ливию, Норвегию, Сирию, Того.

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