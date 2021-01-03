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Студентки в швейном цехе во время шитья защитных масок

Какие льготы ждут обувщиков и швейников Приднестровья в 2021 году

© Sputnik / Максим Богодвид
Экономика
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/economics/20210103/33125247/kakie-lgoty-predostavyat-obuvschikam-i-shveynikam-pridnestrovya-v-2021-god.html

Легкая промышленность региона пострадала в 2020 году из-за пандемии, поэтому было решено продлить послабления.

ТИРАСПОЛЬ, 3 янв – Sputnik. Налоговые льготы для организаций обувной и швейной промышленности продлены на 2021-й год. Для таких предприятий будет применяться сниженный коэффициент в 1,05 по налогу на доходы от услуг и работ по пошиву изделий из давальческого сырья. Это вместо полного коэффициента в 1,7%.

"Цель – не допустить ухудшения показателей деятельности организаций швейной и обувной отраслей. Легкая промышленность оказалась одной из наиболее пострадавших отраслей в 2020 году из-за пандемии и в связи со значительным снижением деловой активности на европейских рынках", - отметила замглавы Минэкономразвития Мария Глушкова.

Производство медицинских и бытовых защитных масок
© Sputnik / Илья Тимин
На швейных предприятиях Приднестровья - вспышка заражения COVID-19
По ее словам, исходя из данных по объему производства, восстановление в этой отрасли наблюдается, но весьма несущественное. В то же время европейские рынки в декабре вновь стали закрываться. 

Как отметили в парламентской пресс-службе, за первое полугодие 2020 года производство постельного белья снизилось на 11,3%, обуви – на 22,3%, одежды – 21,3%.

"Те средства, которые останутся у предприятия в части использования этой льготы, могут быть направлены на техническое переоснащение производственных мощностей либо на пополнение оборотных средств", – пояснил председатель Комитета по экономической политике Виктор Гузун.

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Теги:
обувная фабрика, швейные предприятия, легкая промышленность, Приднестровье


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