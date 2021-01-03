Какие льготы ждут обувщиков и швейников Приднестровья в 2021 году

ТИРАСПОЛЬ, 3 янв – Sputnik. Налоговые льготы для организаций обувной и швейной промышленности продлены на 2021-й год. Для таких предприятий будет применяться сниженный коэффициент в 1,05 по налогу на доходы от услуг и работ по пошиву изделий из давальческого сырья. Это вместо полного коэффициента в 1,7%.

"Цель – не допустить ухудшения показателей деятельности организаций швейной и обувной отраслей. Легкая промышленность оказалась одной из наиболее пострадавших отраслей в 2020 году из-за пандемии и в связи со значительным снижением деловой активности на европейских рынках", - отметила замглавы Минэкономразвития Мария Глушкова.

По ее словам, исходя из данных по объему производства, восстановление в этой отрасли наблюдается, но весьма несущественное. В то же время европейские рынки в декабре вновь стали закрываться.

Как отметили в парламентской пресс-службе, за первое полугодие 2020 года производство постельного белья снизилось на 11,3%, обуви – на 22,3%, одежды – 21,3%.

"Те средства, которые останутся у предприятия в части использования этой льготы, могут быть направлены на техническое переоснащение производственных мощностей либо на пополнение оборотных средств", – пояснил председатель Комитета по экономической политике Виктор Гузун.

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