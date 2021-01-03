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Медицинский полис

Молдавское медстрахование: доходы 2020-го и планы на 2021-й

© Sputnik / Miroslav Rotari
Экономика
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/economics/20210103/33131005/kakovy-dokhody-u-moldavskogo-medstrakhovaniya-v-2020-godu-i-prognozy-na-2021-god.html

В Национальной медицинской страховой компании подвели итоги 2020 года и сообщили, что удалось собрать на 42 миллиона леев больше запланированного.

КИШИНЕВ, 3 янв - Sputnik. Согласно предоставленной информации, поступления в бюджет Национальной медицинской страховой компании (НМСК) увеличились более чем на 906 миллионов леев по сравнению с 2019 годом, составив в целом 8,5 миллиарда леев. Основным источником доходов были процентные отчисления от заработной платы и других вознаграждений -  в объеме более 4,8 миллиардов леев -  и трансферты из государственного бюджета - более 3,5 миллиарда леев.

Сборы по фиксированной ставке обязательного медицинского страхования превысили 139 миллионов леев, а прочие доходы составили более 69 миллионов леев. Возросли и расходы: они составили 8,4 миллиарда леев, увеличившись почти на 916 миллионов по сравнению с 2019 годом.

Медицинский полис
© Sputnik / Miroslav Rotari
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Как рассказал в эфире радиопередачи на Sputnik Молдова заместитель директора Национальной медицинской страховой компании Денис Валак,  доходы фондов медицинского страхования увеличатся в 2021 году на 33%, или на 2,7 миллиардов леев по сравнению с 2020 годом, а расходы - на 35,3%, или на 2,9 миллиарда леев. В этом смысле общие доходы оцениваются в более чем 11,1 миллиарда леев, а расходы – в более 11,3 миллиарда леев при дефиците в 200 миллионов леев.

При этом полис медицинского страхования не увеличится в цене и останется на уровне 4056 леев. Заместитель директора НМСК также уточнил, что расходы в следующем году значительно увеличатся - на 2,9 миллиарда леев. Эти положения содержатся в законопроекте о фондах обязательного медицинского страхования на 2021 год.

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Теги:
медполис, медицинское страхование, обязательное медицинское страхование


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