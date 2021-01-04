Евро укрепляется, а доллар сдал: курс на вторник

КИШИНЕВ, 4 янв — Sputnik. Национальный банк Молдовы установил официальный обменный курс на 5 января.

Доллар продолжит дешеветь и потеряет один бан, установившись на отметке в 17,1886 лея.

Евро же, напротив, прибавит четыре бана и теперь будет торговаться по 21,1326 лея.

Что касается остальных валют, то 5 января в небольшом плюсе окажется румынский лей, который ранее терял в цене. Теперь он установился на отметке 4,3398 в пересчете на нацвалюту.

Украинская гривна незначительно подешевеет – до 0,6044 лея. Российский рубль, наоборот, немного прибавит и закрепится на отметке 0,2341 лея.

Динамика евро и доллара в 2020 году

За 2019 год "американец" совсем немного подорожал по отношению к молдавскому "льву". А вот "европеец" несколько уступил свои позиции — минус один с лишним процент. В январе 2020-го "тяжеловесы" начали напирать — "зеленый" подорожал на 50 с лишним банов, а евро — на 30 банов. Февраль оба "иностранца" также завершили на позитиве — доллар окреп на 26 банов, а евро - на 15 банов.

Если говорить о весне, то в марте "зеленый" прибавил "в весе" примерно на 40 банов, а евро — на 67 банов. В начале апреля "тяжеловесы" хоть и продолжили напирать, но под занавес месяца сдали позиции — доллар потерял 32 бана, а евро финишировал с минусом более чем в 50 банов. В мае доллар ушел в минус на 20 банов, а евро практически не изменился в цене.

Летом оба "иностранца" хмурились. В июне "американец" сдал порядка 40 банов, а "европеец" — 16 банов. В июле "зеленый" сдал еще 44 бана, а европейская валюта стала тверже на 40 банов. Заключительный летний месяц доллар завершил в миноре, лишившись порядка 14 банов. Евро же практически не изменился в цене.

А вот осень эта парочка начала без какой-либо хандры. За сентябрь "американец" подорожал на 30 банов, а "европеец" — на 15 банов. В октябре оба "иностранца" продолжили укрепляться - каждый на шесть банов. В ноябре оба прибавили в весе — доллар в плюсе на 20 банов, а евро — на 61 бан.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova