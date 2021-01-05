Прогнозы на 2021 год: взлетят ли цены на продукты, топливо и коммуналку

Что принесет нам текущий год: эксперты рассказали, стоит ли гражданам Молдовы готовиться к удорожаниям.

КИШИНЕВ, 5 янв – Sputnik. В Молдове в наступившем году ожидается рост цен на ряд товаров, в то время как некоторые позиции останутся без изменений в силу определенных особенностей. Как меняются ценники и платежки в республике, а также о прогнозах о том, за что граждане Молдовы будут платить в 2021-м больше, читайте в обзоре Sputnik Молдова.

Изменятся ли тарифы на коммуналку, или Молдавская константа

В нашей республике действует одно неизменное правило, отмечает экономический эксперт Виорел Гырбу.

"Перед выборами цены на коммунальные услуги не увеличиваются, даже если инфляция, даже если курс падает, даже если объективно цены должны повыситься, но они не увеличатся сугубо по субъективным политическим соображениям", – говорит аналитик в комментарии Sputnik.

По его словам, объективно говорить о том, что должно произойти подорожание, нельзя.

"У нас лей более-менее стабилен, цены на энергоресурсы по меньшей мере до этого упали, импорт энергии стоит дешевле. А если цены на газ более или менее стабильны и даже должны упасть, то и цена на электроэнергию, которая импортируется в Молдову, должна быть дешевле", – считает Гырбу.

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Эксперт подчеркнул, что поэтому, в принципе, он не видит предпосылок для увеличения тарифов на коммунальные услуги, электроэнергию и прочее.

"Хотя у нас, разумеется, своя специфика. Хотелось, чтобы политической фактор не сыграл негативную роль в этом отношении", – уточнил аналитик.

Что будет с ценами на продукты питания?

Что касается продовольственных товаров, то, как считает Гырбу, хлеб – социальный продукт, поэтому цены в любом случае изменяться не могут.

"В принципе, есть возможность влиять на развитие цен. Внутреннее производство зерна выше, нежели внутренне потребление, даже исходя из того, что у нас была засуха. Но, помимо этого, у правительства Молдовы есть государственные резервы", – отметил эксперт.

Поэтому, как отметил аналитик, когда растут цены, у правительства есть возможность за счет резервов часть зерна передать на пекарные предприятия, чтобы конечная цена для потребителя сильно не изменилась.

"Поэтому по меньшей мере на продукты питания социальной значимости цены не должны расти. Существует определенное воздействие на международных рынках в сторону увеличения стоимости продуктов питания. Но думаю, что эти тенденции сыграют существенную роль в 2021 году. Я считаю, что цены должны были оставаться в пределах, с которыми мы уже знакомы сейчас", – уточнил собеседник.

Экономический эксперт Анатолий Игнат в комментарии Sputnik обратил внимание, что кризис COVID-19 показал: рынок продуктов питания на мировом уровне так хорошо интегрирован, что их недостаток в одной стране компенсируется поставками из-за рубежа.

"То есть цены на продовольственные товары, скорее всего, не возрастут. Они будут в нормальных рамках инфляции", – считает аналитик.

Что будет с ценами на рынке недвижимости?

По мнению Гырбу, предпосылок для удорожания покупки и аренды жилья в Молдове в 2021 году не так уж и много.

"В первую очередь пандемия сыграла существенную роль в секторе образования. Мы знаем, что на рост цен сильно влияли студенты, которые приезжали из всех районов республики учиться в Кишинев. В этом году ситуация полностью изменилась, и спрос на аренду жилья меньше, но так или иначе ежегодно площадь сдаваемых в эксплуатацию жилых домов увеличивается, а экономика, скажем так, не сильно растет", – уточнил собеседник.

Экономист напомнил, что, в принципе, где-то половина экономики Молдовы сконцентрирована в Кишиневе.

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"Думаю, что в 2021 году пандемия тоже будет играть существенную роль в развитии экономики страны, поэтому спрос на рабочую силу не сильно возрастет. А если будет меньше спрос на рабочую силу, то будет и меньше внутренней миграции в Молдове. И, соответственно, предпосылок для роста цен в принципе не должно возникать", – сказал Гырбу.

Цены на топливо будут расти

В Совете по конкуренции отметили, в 2021 году ожидается рост цен на нефтепродукты как на международных рынках, так и в Молдове. При этом, как подчеркнули в ведомстве, оно будет внимательно следить за изменениями.

"После беспрецедентного обвала цен на нефть на биржах весной 2020 года за последние месяцы мировые котировки повышались и достигли докризисного уровня. В результате произошел рост цен на перекачиваемые нефтепродукты в странах региона", – отметили в структуре.

К примеру, в соседних Румынии и Украине рост розничных цен на бензин и дизельное топливо в среднем за последние три месяца составил 10-11%.

Молдова, как импортер нефтепродуктов, находится под прямым влиянием изменений на международном плане.

"В декабре 2020 года средняя импортная цена на основные топливные продукты была на 15% выше, чем в предыдущем месяце", – пояснили в совете.

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Таким образом, после периода относительной стабильности розничных цен в течение нескольких месяцев в декабре 2020 года бензин и дизельное топливо подорожали в среднем на 4,4%, а сжиженный газ – на 6,9%.

"В то же время, учитывая тенденцию роста мировых котировок, а также в связи с увеличением акцизной до 9% квоты, предусмотренной в налогово-бюджетной и таможенной политике на 2021 год, в ближайшее время в Молдове прогнозируется рост розничных цен на бензин, дизтопливо и сжиженный газ", – уточнили в Совете по конкуренции.

Как считает Игнат, в конце 2020 года топливо стало довольно резко дорожать на фоне незначительного роста цен на нефть на мировом рынке.

"Это говорит о том, что спекулятивные движения в 2021 году могут быть даже более отчетливыми. То есть можно ожидать на нашем молдавском рынке спекулятивный рост цен на бензин, солярку, что в свою очередь обязательно вызовет рост тарифов", – отметил экономист.

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По его мнению, можно ожидать того, что те же автоперевозчики вновь потребуют роста стоимости проезда в общественном транспорте в Кишиневе.

"Не знаю, сможет ли примар столицы сдержать этот натиск. Скорее всего, он пойдет на уступки. Потому что с экономической точки зрения 2-3 лея — это ниже, по-моему, порога рентабельности цен", – сказал Игнат.

По его словам, в целом же всплеска удорожаний ожидать не стоит.

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