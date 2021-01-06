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Рождественский стол.

Молдавские рестораторы обратились к властям: на чем они настаивают

© CC0 / Pixabay / TerriC
Экономика
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Тема:
Коронавирус в январе 2021 (294)
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Sputnik Молдова
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По их словам, введенные жесткие ограничение в программе работы заведений общепита приносит огромные убытки.

КИШИНЕВ, 6 янв – Sputnik. Владельцы ресторанов и кафе в Молдове обратилась к властям с просьбой снять запрет на обслуживание посетителей после 22.00. Информация об этом опубликована на официальной странице Ассоциация рестораторов республики (MAR) в Facebook.

"Принимая во внимание снижение числа случаев COVID-19 в последние недели, мы призвали структуры, ответственные за управление кризисом в области здравоохранения, снять ограничение, касающееся графика работы предприятий общественного питания до 22.00", – сказано в сообщении Ассоциации.

В обращении рестораторов к правительству, Минздраву, МВД, Минэкономики и Экономическому совету при премьере указано, что возвращение к привычному расписанию произойдет с учетом существующей инструкции по предотвращению распространения COVID-19, утвержденной Национальной чрезвычайной комиссией общественного здоровья. 

Работа ресторанов в условиях пандемии
© Sputnik / Варвара Гертье
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"Ограничение в программе работы сектора HoReCa (рестораны, кафе, развлекательные заведения – ред.) приносит огромные убытки экономической деятельности предприятий, что приводит к невозможности выплаты зарплаты сотрудникам", – подчеркивается в обращении Ассоциации.

До 15 января 2021 года в Молдове действует чрезвычайное положение в здравоохранении из-за пандемии COVID-19, которое предполагает ряд запретов. Среди прочего исключена возможность обслуживать клиентов с 22.00 до 07.00. А работа ночных клубов, дискотек, танцплощадок, караоке вне зависимости от их названия запрещена полностью.

Председатель ассоциации рестораторов республики (MAR) Анета Засавицки заявляла в комментарии радиостудии Sputnik, что в прошлом году первой ощутила на себе удар кризиса именно отрасль HoReCa.

"К сожалению, это один из самых сложных и рискованных видов бизнеса в нашей стране, 2020 год был для нас очень тяжелым и бесперспективным. Наша сфера работала на 60% меньше по сравнению с 2019-м", – заявила собеседница.

По ее словам, одной из тяжелых потерь для отрасли стал уход с работы многих квалифицированных сотрудников. Прежде всего, это касается поваров со стажем, которые проработали многие годы в некоторых ресторанах страны и зарекомендовали себя как хорошие специалисты.

"Также ушли многие официанты, на их подготовку уходит до 3 месяцев, чтобы обучить необходимым базовым навыкам", – добавила Засавицки.

Как уточнила собеседница, многие бывшие сотрудники ресторанного бизнеса ранее проходили дорогостоящую стажировку за рубежом, а потом вынуждены были уехать, лишившись работы. Засавицки назвала это также большой потерей для всего сектора HoReCa.

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Тема:
Коронавирус в январе 2021 (294)

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