Рождественские качели: курс валют на ближайшие несколько дней

Подробности о поведении евро, доллара, рубля, гривны и румынского лея по отношению к платежному средству Республики Молдова.

КИШИНЕВ, 6 янв — Sputnik. Национальный банк установил официальный обменный курс на понедельник, 11 января.

После рождественских выходных большинство игроков выйдут окрепшими по отношению к молдавской валюте.

Евро отыграет девять банов и будет торговаться по 21,2185 лея.

Доллар напротив подешевеет на один бан и установится на отметке в 17,1997 лея.

За 2020 год "американец" практически не изменился в цене, а "европеец" – вырос практически на 2 лея.

Что касается остальных валют, то 11 января в небольшом плюсе окажется российский рубль, который закрепится на уровне 0,2335 лея. Румынский лей подорожает до 4,3569 в пересчете на нацвалюту, а украинская гривна – до 0,6085 лея.

В праздничные выходные с 7 по 10 января доллар торгуется по 17,2005 лея, евро – 21,1282 лея, российский рубль – 0,2301 лея, украинская гривна – 0,6078 лея, а румынский лей – 4,3372 в пересчете на нацвалюту.

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