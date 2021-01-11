Всемирный банк высказался о том, как Молдова пережила 2020 год

КИШИНЕВ, 11 янв – Sputnik. В 2020 году Молдова одновременно пострадала от пандемии COVID-19 и от одной из самых сильных засух за последние два десятка лет. Двойной шок окажет неоднородное влияние на домохозяйства, компании, секторы экономики и географические районы. Такова оценка специалистов Всемирного банка, опубликованного в отчете на сайте представительства структуры в республике.

"Ожидаем, что в 2020 году занятость рабочей силы сократится почти на 8% и, по оценкам, будет потеряно 70 000 рабочих мест, большинство из них в сфере торговли и HoReCa, в том числе туризма и отдыха, за которыми следуют сельское хозяйство и промышленность", – отметили в структуре.

По предположениям аналитиков, больше всего пострадают молодые работники и микрокомпании.

"Учитывая такую ​​неоднородность, для эффективного использования государственных ресурсов в целях смягчения последствий и поддержания экономического подъема важно, чтобы ответные меры правительства носили адаптационный характер и были нацелены на наиболее уязвимых работников и домохозяйства, а также на наиболее пострадавшие секторы и предприятия", – сказано в отчете.

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По прогнозам специалистов Всемирного банка, двойной шок 2020 года приведет к серьезной рецессии, и реальный спад ВВП в 2020-м составит 7,2%. Как отмечают эксперты, число случаев инфицирования COVID-19 и летальных исходов из-за осложнений, вызванных коронавирусом в ушедшем году, привели к кризису в социальной сфере и в секторе здравоохранения и оказали огромное давление на экономику.

"Необходимые меры по изоляции как на национальном, так и международном уровнях привели к снижению спроса, но также ограничили производство и торговлю, что в конечном итоге сказалось на бизнесе, трудовой занятости населения и доходах домохозяйств", – уточнили во Всемирном банке.

По оценкам аналитиков, из-за сильнейшей засухи сельскохозяйственное производство в третьем квартале упало более чем на 30% по сравнению с тем же периодом 2019 года.

Специалисты считают, что многим предприятиям, особенно микрокомпаниям, придется сократить свои расходы и рабочие места, чтобы оставаться прибыльными.

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