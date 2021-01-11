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Курс валют

Полный провал евро и позиции доллара: курс валют на вторник

© Sputnik / Miroslav Rotari
Экономика
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/economics/20210111/33209785/Polnyy-proval-evro-i-pozitsii-dollara-kurs-valyut-na-vtornik.html

Подробности о поведении евро, доллара, рубля, гривны и румынского лея по отношению к платежному средству Республики Молдова.

КИШИНЕВ, 11 янв – Sputnik. Национальный банк установил официальный обменный курс на вторник. Большинство игроков в пятивалютной корзине сдадут позиции по отношению к молдавскому "льву". Евро за сутки проиграет порядка 30 банов и будет торговаться по 20,9289 лея.

Динамика лея по отношению к доллару США
© Sputnik / Vadim Rusu
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Доллар, напротив, несколько укрепится и установится на отметке в 17,2021 лея.

За 2020 год "американец" практически не изменился в цене, а "европеец" – подорожал практически на 2 лея.

Что касается остальных валют, то 12 января в небольшом плюсе окажется также украинская гривна, которая закрепится на уровне 0,611 лея. Российский рубль немного сдаст позиции и установится на отметке в 0,2305 лея. Румынский лей подешевеет до 4,2967 в пересчете на нацвалюту, а украинская гривна – до 0,6085 лея.

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