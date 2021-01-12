На что в Молдове взлетели цены: официальные данные

Национальное бюро статистики Молдовы представило данные о том, как изменились цены в республике в декабре 2020 года.

КИШИНЕВ, 12 янв - Sputnik. В декабре 2020-го годовая инфляция в Молдове составила 0,39%. Такие данные привело Национальное бюро статистики республики (НБС).

© Sputnik / Алена Матвеева Динамика цен за последний месяц 2020 года

"Cредние потребительские цены в декабре по сравнению с ноябрем 2020 года выросли на 0,32%. В декабре 2019-го по сравнению с ноябрем того же года цены выросли на 0,86%", – отметили в НБС.

Топ подорожаний

Больше всего в декабре подорожали перец – на 19,7%, капуста – на 12,7%, а также баклажаны, виноград, томаты, огурцы, чеснок, садовые семечковые фрукты, подсолнечное масло, куриные яйца, крупы, сыр, творог, пшеничная и кукурузная мука, сметана, сахар и мед. В сравнении с первым месяцем зимы 2019 года больше всего в цене взлетели растительное масло и яйца – на 18,81% и 12,25% соответственно, хлеб – на 3,54%.

Из непродовольственных товаров немного больше стали обходиться в цене (рост до 3%) бутилированный газ, топливо, лекарства, медицинские средства, телевизоры, автомобили и сигареты.

Согласно статистике, в декабре подорожали автострахование – на 14,9%, туристические услуги за границей – на 4,2%, авиаперелеты, гостиничные услуги и аренда жилья.

За что платить стали меньше

Больше всего подешевели в декабре прошлого года морковь – на 6,2%, цитрусовые – на 3,7%, свинина, картофель, экзотические фрукты, баранина, мясные полуфабрикаты, свежая и замороженная рыба.

Из непродовольственных товаров стали меньше платить за уголь, холодильники и морозильники, электроплиты, электроинструменты, фотоаппараты и видеокамеры, бытовую химию, товары для путешествий и галантерею, мужскую и женскую обувь, спортивные товары. Спад составил до 2%.

По данным Нацбюро статистики, за месяц снизились тарифы на газ, поставляемый потребителям (на 2,1%). В целом за год в Молдове за природный газ и электроэнергию стали платить меньше на 12,09 и 8,18% соответственно.

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