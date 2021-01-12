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Ограничения на экспорт зерновых: в Приднестровье продлили запретительные меры

© Sputnik / Alexandr Kryazhev
Экономика
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/economics/20210112/33217167/ogranicheniya-na-eksport-zernovykh-v-pridnestrove-prodlili-zapretitelnye-mery.html

Под ограничения вывоза из региона попали не все виды зерновых, а только некоторые из них – пшеница, ячмень и кукуруза.

ТИРАСПОЛЬ, 12 янв – Sputnik. В Приднестровье продлили ограничения на экспорт пшеницы, ячменя и кукурузы до 1 апреля 2021 года. Указ об этом подписал лидер Приднестровья Вадим Красносельский.

"Указ вступает в силу со дня, следующего за днем официального опубликования, и действует до 1 апреля 2021 года", - отмечено в документе.

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Вывоз перечисленных категорий зерновых допускается только с разрешения специальной комиссии при исполнительном органе власти региона и в тех объемах, которые она определит.

Запрет на экспорт введен в связи с неурожаем 2020 года, а также для защиты внутреннего рынка Приднестровья от последствий карантина и пандемии коронавируса.

Как писал Sputnik ранее, с 2021 года в Приднестровье вступил в силу закон, предоставляющий право лидеру региона Вадиму Красносельскому запрещать для защиты внутреннего рынка экспорт пшеницы, ячменя и кукурузы. Также по итогам уборочной кампании 2020 года специальная комиссия посчитала, что ограничение экспорта этих видов зерновых следует продлить до нового урожая 2021 года.

Запрет на вывоз зерновых культур из Приднестровья был введен 16 июня 2020 года. Затем из-за низкой урожайности он был продлен до 31 декабря.

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Теги:
запрет, ограничения, зерновые, Приднестровье


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