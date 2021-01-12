Кику назвал заявления Слусаря по ГЦБ "экономической диверсией"

КИШИНЕВ, 12 янв — Sputnik. Экс-премьер правительства Молдовы Ион Кику в резких выражениях прокомментировал заявления вице-спикера парламента, депутата от "Платформы DA" Александра Слусаря относительно размещения Министерством финансов государственных ценных бумаг (ГЦБ).

Ранее Слусарь заявил, что займы на внутреннем рынке являются "тревожным сигналом для бюджетной стабильности". Он сообщил, что лишь за первую неделю 2021 года Минфин осуществил займы на сумму более чем 703 миллиона леев, что в девять раз больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Ион Кику опубликовал в социальных сетях комментарий, в котором обвинил Слусаря в некомпетентности в области государственных финансов и управления ликвидностью и призвал коллег из Министерства финансов "объяснить "трактористу" (или "внутреннему террористу", говоря современным языком либералов") основы в этой сфере".

Кику пояснил, что на первом запланированном в этом году аукционе Минфин разместил ГЦБ на сумму в 703 миллиона леев под 3,38 процента (на бумаги со сроком до 91 дня, по сравнению с 3,4 процента в декабре 2020 года), при том, что с 1 января 2021 года доходы от операций с ГЦБ облагаются налогом.

По словам экс-премьера, это нормальная практика. Кику указал, что в 2021 году Минфин уже выкупил ранее размещенные ГЦБ на сумму в 426 миллионов леев и до конца января планирует выкупить еще ценные бумаги на сумму в 700 миллионов леев. Кику назвал это нормальной практикой.

Заявления Слусаря Кику назвал манипуляциями и "экономической диверсией против государства". По мнению бывшего главы кабинета министров, такого рода заявления могут спровоцировать рост ставок по ГЦБ и нанести ущерб государственному бюджету.

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