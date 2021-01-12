Минфин ответил на обвинения — выпуск ГЦБ идет по утвержденному плану

После высказываний Александра Слусаря в адрес Министерства финансов ведомство опубликовало информацию о привлечении средств на внутреннем рынке.

КИШИНЕВ, 12 янв — Sputnik. Министерство финансов опубликовало информацию о размещении государственных ценных бумаг (ГЦБ)на внутреннем рынке в январе 2021 года. Публикация появилась после обвинений в адрес ведомства, прозвучавших со стороны вице-спикера Александра Слусаря, который заявил, что в начале января были выпущены ГЦБ на сумму в 703 миллиона леев, что значительно больше, чем в том же периоде прошлого года. По мнению вице-спикера, это угрожает бюджетной стабильности.

Минфин пояснил, что финансирование дефицита бюджета за счет выпуска государственных ценных бумаг на внутреннем рынке осуществляется в пределах суммы, утвержденной для этой цели Законом "О государственном бюджете" на 2021 год.

В соответствии с утвержденными бюджетными рамками в 2020 году за счет выпуска ГЦБ изначально планировалось привлечь 2 миллиарда леев. После корректировки государственного бюджета эта сумма была увеличена до 5,9 миллиарда леев.

На 2021 год утверждено финансирование дефицита бюджета за счет выпуска ГЦБ в размере 6,75 миллиарда леев. Для достижения этого бюджетного показателя Министерство финансов ежеквартально разрабатывает календарь проведения аукционов по продаже государственных ценных бумаг.

На первых двух тендерах по размещению ГЦБ, которые состоялись 5 и 6 января, было привлечено за счет размещения ГЦБ 703,7 миллиона леев, из которых 33 миллиона леев составляют государственные облигации с плавающей процентной ставкой сроком на два года. В то же время, 4 и 11 января были погашены ранее выпущенные ГЦБ на сумму в 426 миллионов леев. Соответственно, с начала года на финансирование дефицита бюджета посредством ГЦБ было направлено 277,7 миллиона леев.

Для сравнения, на первых двух тендерах в начале 2020 года сумма, полученная от размещения ГЦБ, составила 430,4 миллиона леев. С учетом погашения ГЦБ за этот период 2020 года, на финансирование дефицита бюджета со счета ГЦБ было направлено 100,4 миллиона леев.

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Хотя финансирование дефицита бюджета за счет выпуска ГЦБ в последнее время достигло максимальных значений, Минфин постоянно отслеживает ситуацию на первичном рынке и размещает государственные ценные бумаги только по приемлемым процентным ставкам, отмечает ведомство. По сообщению Минфина, средневзвешенная номинальная процентная ставка по ГЦБ на 2020 год составила 5,19%, что на 1,03 процентных пункта ниже ставки 2019 года.

Минфин также отметил, что начиная с 1 января 2021 года проценты, полученные от ГЦБ, подлежат налогообложению.

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