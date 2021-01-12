Молдавский лей ослабел, другие пошли вверх: курс валют на среду

Подробности о поведении евро, доллара, рубля, гривны и румынского лея по отношению к платежному средству Республики Молдова.

КИШИНЕВ, 12 янв – Sputnik. Национальный банк установил официальный обменный курс на среду. Большинство игроков в пятивалютной корзине будут в плюсе по отношению к молдавскому "льву".

Евро за сутки прибавит 2 бана и будет торговаться по 20,9444 лея.

Доллар укрепится на 3 бана и установится на отметке в 17,2360 лея.

Стоит отметить, что за 2020 год "американец" практически не изменился в цене, а "европеец" – подорожал практически на 2 лея.

Что касается остальных валют, то 13 января в небольшом плюсе окажется также украинская гривна, которая закрепится на уровне 0,6147 лея.

Российский рубль, как и другие, укрепит позиции и установится на отметке в 0,2326 лея. Румынский лей подорожает до 4,2994 в пересчете на нацвалюту.

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