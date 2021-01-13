Глава АО "Молдовагаз" ответил на критику о завышенных закупочных ценах на газ

О различиях в цене на природный газ, указанной по контракту Молдовы с "Газпромом", и предложениях на бирже рассказал руководитель АО "Молдовагаз".

КИШИНЕВ, 13 янв – Sputnik. "Молдовагаз" в 2020 году сэкономил более 40 миллионов долларов по контракту с "Газпромом" по сравнению с возможной закупкой природного газа по биржевым ценам. Об этом заявил глава компании Вадим Чебан на своей странице в Facebook.

"В прошлом году нас почти все кому не лень критиковали и упрекали в завышенных закупочных ценах на газ, сравнивая формулу цены по долгосрочному контракту "Газпрома" с биржевыми (спотовыми) ценами. Сравнение было только за период второго и третьего кварталов, когда мы потребляем всего лишь 15% от общего годового объема", – отметил Чебан.

По его словам, при этом никто даже не посчитал, какова средневзвешенная годовая закупочная цена, согласно контракту с "Газпромом", и как она коррелируется с биржевыми ценами.

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"Хочу отметить одно – что только в прошлом году мы сэкономили более 40 миллионов долларов (по сравнению с возможной закупкой по биржевым ценам), а это деньги наших потребителей", – сказал Чебан.

Как отметил глава "Молдовагаза", в нынешнем году можно уже с уверенностью сказать, что экономия может быть еще существенней.

"Мы готовы к либерализации рынка. Вопрос в том, готовы ли к этой либерализации население и экономические агенты? Для сравнения, сегодня цена на бирже 240-280 долларов (и это еще не предел), а закупочная цена, включенная в тариф для "Молдовагаза", равна 147 долларам за 1000 кубов газа (без учета затрат на транспортировку и распределение газа). Как говорят – почувствуйте разницу", – добавил он.

По его словам, формула цены в контракте тоже рыночная, только учитывает коэффициенты по котировкам нефтепродуктов.

"В этом году формула учитывает и спот (биржевую цену). Таким образом, нас уже никто не сможет критиковать и обвинять в нерыночной практике ценообразования", – заключил Чебан.

Газ в республику поступает из России транзитом через Украину. Российский концерн "Газпром", которому принадлежит 50% в АО "Молдовагаз", является основным поставщиком газа в Молдову. Республика приобретает голубое топливо у "Газпрома" по договору, который подписали еще в 2008 году. Это соглашение регулярно продлевается. К примеру, 31 декабря 2019 года "Молдовагаз" и "Газпром" подписали дополнение к контракту поставок газа в Молдову и организации транзита через территорию страны. Поставка голубого топлива осуществляется по традиционному маршруту.

Российскому концерну "Газпром" принадлежит 50% акций АО "Молдовагаз", правительству Республики Молдова - 35,33%, администрации Тирасполя – 13,44%, другим акционерам – 1,23% акций.

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