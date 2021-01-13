Почему контракт с "Газпромом" выгоднее закупок с газовых бирж

Цены ПАО "Газпром" оказались для Молдовы приемлемее, чем условия европейских спотовых рынков природного газа. Об этом на своей странице в Facebook сообщил руководитель АО "Молдовагаз" Вадим Чебан.

КИШИНЕВ, 13 янв – Sputnik, Данара Курманова. По мнению Вадима Чебана, благодаря сотрудничеству с российским концерном компания сэкономила 40 миллионов долларов за 2020 год. Какие детали соглашения повлияли на формирование столь существенной цифры, читайте в аналитическом обзоре Sputnik.

Что не учли критики

В середине прошлого года на АО "Молдовагаз" обрушился шквал критики. Компанию упрекали в завышенных закупочных ценах на газ, сравнивая расценки голубого топлива по долгосрочному контракту с "Газпромом" и текущие прайс-листы на европейских биржах. В июне 2020 года тысяча кубометров российского газа стоила 168 долларов, в то время как газовые хабы Европы предлагали такие же объемы за 103-104 доллара.

В этом и заключалась ошибка противников сотрудничества Молдовы с "Газпромом" – они акцентировали внимание на эпизодическом изменении цен. А средневзвешенную годовую закупочную цену по контракту с "Газпромом" никто не считал, отмечает Вадим Чебан.

Между тем, если вникнуть в структуру долгосрочных контрактов "Газпрома", можно проследить одну особенность – во многих договорах цена на газ зависит от цен на нефть с отставанием на 6 месяцев. Об этом агентству Sputnik ранее рассказывал эксперт Финансового университета при правительстве РФ, ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.

© Sputnik Газ для Молдовы.

По его словам, в первом полугодии 2020 года цена российского газа по контрактам с нефтяной привязкой зависела от стоимости барреля по состоянию на конец 2019-го. А в тот период нефть была весьма дорогой, поэтому и газ стоил дороже, чем в европейских хабах.

Однако уже весной цены на нефть стали падать из-за пандемии, и к осени ситуация поменялась. По данным АО "Молдовагаз", в сентябре 2020 года российский газ стоил 136 долларов за тысячу кубометров. А на европейской бирже цена топлива составляла почти 184 доллара.

Все зависит от погоды

Как считает Игорь Юшков, Молдове невыгодно сотрудничать с голландским или немецким газовыми хабами, потому что они являются спотовыми рынками.

"На них заключаются краткосрочные контракты, и цены там зависят от баланса спроса и предложения. То есть меняются каждый день: сегодня одни расценки, а завтра – другие. Влияет на их рост даже погода: стало холодно – газа для отопления потребляют больше, значит, цены растут".

Другой минус спотового рынка – он не предлагает больших объемов топлива, зато требует авансовые платежи. Получается, летом Молдова теоретически могла позволить себе закупки в европейском хабе - потребление газа в республике за июль едва превышало 24 миллиона кубометров, а из-за низкого спроса биржи Голландии и Германии продавали топливо за 104-105 долларов за тысячу кубометров.

Однако уже в ноябре объем потребления газа в Молдове вырос до 145 миллионов кубометров. С похолоданием взлетели и цены европейских бирж – до 209 долларов за тысячу кубометров. А средняя цена российского газа по контракту составляла 148 долларов. Выходит, летом АО "Молдовагаз" могло бы разово сэкономить сумму меньше миллиона долларов, обратившись к европейским хабам. Однако только в ноябре компания переплатила бы европейским поставщикам как минимум 9 миллионов долларов на фоне российских цен.

Почему как минимум? Дело в том, что в тариф "Газпрома" уже включены расходы на транспортировку газа. А котировки на европейских биржах услуги по доставке топлива не учитывают. Поэтому в реальности переплата АО "Молдовагаз" европейским хабам была бы еще выше.

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