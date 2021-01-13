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Курс на среду: в Молдове продолжает дорожать валюты основной корзины

© Sputnik / Mihai Caraus
Экономика
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Sputnik Молдова
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Подробности о поведении евро, доллара, рубля, гривны и румынского лея по отношению к платежному средству Республики Молдова.

КИШИНЕВ, 13 янв – Sputnik. Национальный банк установил официальный обменный курс на четверг.

Молдавский лей продолжает дешеветь.

Евро за сутки прибавит 4 бана и будет торговаться по 20,9841 лея.

Динамика лея по отношению к доллару США
© Sputnik / Vadim Rusu
Загадочный молдавский лей: молодой, но старше евро

Доллар укрепится на 2 бана и установится на отметке в 17,2531 лея.

Стоит отметить, что за 2020 год "американец" практически не изменился в цене, а "европеец" – подорожал практически на 2 лея.

Что касается остальных валют, то 13 января в небольшом плюсе окажется и украинская гривна, которая закрепится на уровне 0,6168 лея.

Российский рубль также укрепит позиции и установится на паритете 0,2337 лея. Румынский лей подорожает до 4,3058 в пересчете на нацвалюту.

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