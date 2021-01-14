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Марин Чобану

Эксперт: молдавская промышленность отстает на десятки лет

© Sputnik / Osmatesco
Экономика
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/economics/20210114/33232145/ekspert-moldavskaya-promyshlennost-otstayet-na-desyatki-let.html

Как показала оценка молдавских компаний, проведенная иностранными инвесторами, развитие отечественных производственных предприятий "зависло" на уровне 90-х годов прошлого века.

КИШИНЕВ, 14 янв – Sputnik. Инвесторы из Чехии и Германии провели оценку 60 молдавских компаний в рамках национального проекта по развитию местных поставщиков. Условия, в которых действуют промпредприятия республики, их шокировали. Об этом рассказал гость студии Sputnik Молдова, администратор свободной экономической зоны "Бэлць" Марин Чобану.

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"Эксперты говорят, что наша промышленность отстает на 30 лет. И речь идет об очень простых вещах. Заходите в цех - течет крыша. Рабочие места оборудованы ненадлежащим образом. Зрелище катастрофическое. Я знал, что мы не являемся передовиками в производстве по сравнению с конкурирующими странами, но не ожидал, что настолько отстаем", - отметил эксперт.

По его мнению, молдавское производство нуждается в крупных инвестициях еще и потому, что бизнесмены не уделяют должного внимания условиям труда рабочих. Многие, говорит Чобану, предпочитают тратить деньги не на развитие компаний, а на роскошные автомобили.

"Многие бизнесмены покупают элитные автомобили, которые стоят от 70 до 100 тысяч евро, создают роскошные условия в офисах, но не вкладываются в производственный процесс. Реальность такова, что, если вы хотите получить отдачу, вы должны создать хорошие условия труда для рабочих. То, что мне довелось увидеть, было катастрофой", - подытожил Марин Чобану.

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