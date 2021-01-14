Зарплаты растут и в Молдове: сколько человек в 2020-м получали выше 500 евро

Экономический кризис для республики оказался глубоким, но есть и некоторые положительные моменты, которые делают его менее опасным, чем кризисы 1998 и 2009 годов.

КИШИНЕВ, 14 янв – Sputnik. Пандемия коронавируса нового типа сократила доходы многих жителей Молдовы. Из-за COVID-19 закрывался бизнес, десятки тысяч человек потеряли работу. Но все же в 2020 году, в разгар экономического и санитарного кризисов, общие доходы граждан республики увеличились. По крайней мере, такое мнение озвучил экономический эксперт Вячеслав Ионицэ, ссылаясь на данные Национального бюро статистики.

"В разгар кризиса зарплаты в Молдове выросли. Да, количество сотрудников сократилось, но зарплату более 10 тысяч леев (порядка 580 долларов по текущему курсу Нацбанка – ред.) получили свыше 90 тысяч человек – чрезвычайно высокий рост по сравнению с 2019 годом", – заявил Ионицэ в эфире радиостудии Sputnik Молдова.

По его словам, в 2020-м порядка 21% трудоустроенных граждан Молдовы получали зарплату выше 10 тысяч леев, то есть вдвое больше в сравнении с 2018-м, когда таких было всего 10%. В 2019 году на этот сегмент работников приходилось 15%.

"К сожалению для нас, мы переживаем четвертый экономический кризис. Если кризисы 1998 и 2009 годов коснулись Молдовы косвенно, то экономический кризис, вызванный COVID-19, сильно ударил по стране. Да, ситуация критическая, но в этом кризисе есть и положительные моменты", – считает эксперт.

По его мнению, на данный момент у Молдовы гораздо больше опыта антикризисного управления, соответственно, потери будут не такими большими.

"Если другие кризисы проявлялись в росте безработицы, закрытии предприятий, сокращении экспорта, были еще два элемента: истощение валютных резервов Нацбанка и обесценивание национальной валюты, чего на этот раз не произошло. Напротив, в течение семи месяцев предложение валюты на рынке было выше спроса. Как следствие, Национальный банк вмешивается, чтобы молдавский лей несильно укреплялся", – добавил Ионицэ.

По прогнозам экспертов Всемирного банка, в 2020 году занятость рабочей силы в Молдове сократится почти на 8%, и, по оценкам, будет потеряно 70 000 рабочих мест, большинство из них в сфере торговли и HoReCa, в том числе туризма и отдыха, за которыми следуют сельское хозяйство и промышленность.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova