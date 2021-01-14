Потребление газа в Молдове растет, а уровень оплаты за него снижается

Компания "Молдовагаз" опубликовала данные по потреблению природного газа в последнем месяце 2020 года, сравнив их с декабрем предыдущего.

КИШИНЕВ, 14 янв – Sputnik. Объем потребления природного газа в декабре 2020 года достиг 180,7 миллиона кубометров, это более чем на 16% выше данных того же периода 2019 года. Показатель вырос и по сравнению с ноябрем 2020 года - на 35,6 миллионf кубометров, или почти на четверть.

"Бытовые потребители по состоянию на 31 декабря 2020 года погасили 98,4% выставленных в счетах сумм, что на 0,5 процентного пункта ниже показателей того же периода 2019 года", - сообщили в службе по связям с общественностью "Молдовагаз".

Снижение уровня платежей на 0,1 процентного пункта по сравнению с показателями декабря 2019 года наблюдалось и у предприятий теплоэнергетического сектора страны, хотя оплата достигла почти 99,9%. У небытовых потребителей (юридических лиц) доля платежей доросла до 99,5%, с повышением на 0,1 процентного пункта.

В первый месяц зимы от сети было отключено 109 точек потребления. Их владельцы задолжали поставщику 133,3 тысячи леев. При этом 103 потребителям были выставлены авансовые платежи в связи с осуществленной ранее приостановкой поставок за неуплату в срок стоимости потребленного энергоносителя.

По данным "Молдовагаза", общая сумма оплаты за потребленное голубое топливо в 2020 году составила 3,805 миллиарда леев, а это покрывает 99,2% текущих поставок.

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