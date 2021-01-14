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Иностранная валюта.

Конкуренты нашего лея решили, что лестница ведет вверх: курс на пятницу

© Sputnik / Владимир Трефилов
Экономика
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Подробности о поведении евро, доллара, рубля, гривны и румынского лея по отношению к платежному средству Республики Молдова.

КИШИНЕВ, 14 янв – Sputnik. Национальный банк установил официальный обменный курс на пятницу, 15 января.

На фоне ослабления молдавского лея продолжают дорожать основные котируемые валюты.

Евро за сутки прибавит 1 бан и будет торговаться по 20,9996 лея.

Динамика лея по отношению к доллару США
© Sputnik / Vadim Rusu
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Доллар укрепится на 3 бана и установится на отметке в 17,2814 лея.

Стоит отметить, что за 2020 год "американец" практически не изменился в цене, а "европеец" – подорожал практически на 2 лея.

Что касается остальных валют, то 15 января российский рубль укрепит позиции до паритета 0,2358 лея. Румынский лей подорожает до 4,3095 в пересчете на нацвалюту.

И лишь украинская гривна окажется в небольшом минусе, она закрепится на уровне 0,6162 лея

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