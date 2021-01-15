В НАРЭ рассказали подробности продленного контракта на поставку газа в Молдову

По закону, поставщики в рамках выполнения государственных обязательств закупают природный газ по самой низкой цене, обеспечивая при этом надежность его подачи конечным потребителям.

КИШИНЕВ, 15 янв — Sputnik. Срок действия контракта на поставку в Молдову природного газа между "Газпромом" и "Молдовагаз" продлен до 30 сентября 2021 года. Об этом в пятницу сообщили в пресс-службе Национального агентства по регулированию в энергетике (НАРЭ) республики.

"Административный совет Национального агентства по регулированию в энергетике дал заключение на дополнение №15 от 31 декабря 2020 года к контракту №1ГМ-07-11 от 29 декабря 2006-го на закупку природного газа, подписанное поставщиком природного газа в рамках государственных обязательств ОА "Молдовагаз" и ПАО "Газпром", – уточнили в агентстве.

По закону, как отметили в НАРЭ, поставщики в рамках выполнения государственных обязательств закупают природный газ по самой низкой цене, обеспечивая при этом надежность его подачи конечным потребителям.

"Эти поставщики обязаны заключить и продлить контракты на поставку газа в разумные сроки и представить их на утверждение Агентству не менее чем за 15 дней до истечения срока действия предыдущих контрактов. НАРЭ попросил АО "Молдовагаз" строго соблюдать соответствующие положения и не допускать превышения сроков, установленных законом", – добавили в структуре.

Там отметили, что "срок действия контракта продлен до 30 сентября 2021 года, таким образом, чтобы в последующем период действия подписанных АО "Молдовагаз" документов соответствовал "газовому году".

"До конца сентября 2021 года "Молдовагаз" предстоит завершить процесс внутренней реорганизации, который связан с отделением и сертификацией оператора системы транспортировки природного газа "Молдоватрансгаз", что приведет к организации новой контрактной схемы с "Газпромом", – уточнили в НАРЭ.

Газ в республику поступает из России транзитом через Украину. Российский концерн "Газпром", которому принадлежит 50% в АО "Молдовагаз", является основным поставщиком газа в Молдову. Республика приобретает голубое топливо у "Газпрома" по договору, который подписали еще в 2008 году. Это соглашение регулярно продлевается. К примеру, 31 декабря 2019 года "Молдовагаз" и "Газпром" подписали дополнение к контракту поставок газа в Молдову и организации транзита через территорию страны. Поставка голубого топлива осуществляется по традиционному маршруту.

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Российскому концерну "Газпром" принадлежит 50% акций АО "Молдовагаз", правительству Республики Молдова - 35,33%, администрации Тирасполя – 13,44%, другим акционерам – 1,23% акций.

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