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Евро и доллары.

Какие подвижки на валютном рынке: курс на несколько дней

© Sputnik / Владимир Трефилов
Экономика
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Sputnik Молдова
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Подробности о поведении евро, доллара, рубля, гривны и румынского лея по отношению к платежному средству Республики Молдова.

КИШИНЕВ, 15 янв – Sputnik. Национальный банк установил официальный обменный курс на понедельник, 18 января.

Большинство игроков в пятивалютной корзине сдадут позиции по отношению к молдавскому "льву". 

Евро проиграет четыре бана и будет торговаться по 20,9571 лея.

Динамика лея по отношению к доллару США
© Sputnik / Vadim Rusu
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Доллар, напротив, незначительно укрепится и установится на отметке в 17,2856 лея.

За 2020 год "американец" практически не изменился в цене, а "европеец" – подорожал практически на 2 лея.

Что касается остальных валют, то 18 января в небольшом минусе окажется также российский рубль, который закрепится на уровне в 0,2352 лея. Украинская гривна сдаст позиции до 0,6156 лея. Румынский лей подешевеет и будет торговаться по 4,3004 в пересчете на нацвалюту.

В выходные евро торгуется по 20,9996 лея, доллар – 17,2814 лея, рубль – 0,2358 лея, гривна – 0,6162 лея, а румынский лей – по 4,3095 в пересчете на молдавское платежное средство.

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