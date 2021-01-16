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Виноград. Иллюстративное фото

Застрял на складах: у производителей скопились тонны винограда

© Sputnik / Евгений Панасенко
Экономика
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/economics/20210116/33264339/zastryal-na-skladakh-u-proizvoditeley-skopilos-tonny-vinograda.html

В холодильниках молдавских сельхозпроизводителей и продавцов осталось еще не менее десяти тысяч тонн винограда столовых сортов.

КИШИНЕВ, 16 янв – Sputnik. В Национальной ассоциации производителей и экспортеров столового винограда отмечают, что такое количество ягод урожая 2020 года на складах "вызывает озабоченность, но пока точно не тревогу".

Виноградная гроздь, архивное фото.
© Sputnik / Osmatesco
Вполовину меньше: в Молдове подсчитали урожай столового винограда

Причиной увеличения складских запасов винограда называют существенное замедление экспорта в декабре прошлого года, связанное с карантинными ограничениями в Европе. Причем процесс экспорта до сих пор остается на сравнительно низком уровне, сообщает EastFruit.

Говоря о количестве нынешних запасов винограда, производители и трейдеры признают, что речь идет о продукции, предназначенной для экспорта и хранящейся надлежащим образом в холодильных камерах.

Предположительно, помимо этих запасов есть еще немалое количество ягод, предназначенных для реализации на внутреннем рынке, эта продукция хранится в менее технологичных условиях.

Тем не менее представители ассоциации не расценивают наличие значительных товарных запасов винограда урожая прошлого года как повод для тревоги и надеются на скорое разрешение ситуации с ограничением экспорта.

Виноград-ягода серьезная
© Sputnik / Вадим Русу
Виноград-ягода серьезная

Всего в 2020 году из Молдовы экспортировано около 49 тысяч тонн столового винограда (в 2019-м – 79 тысяч тонн). По объемам производства урожай прошлого года оценивается в 70 тысяч тонн (в 2019 году – почти 112 тысяч).

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