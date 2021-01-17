Эксперт: ситуация на рынке топлива требует тщательного расследования

Экономический эксперт оценил сверхприбыли импортеров нефтепродуктов в 2020 году и пришел к неутешительным выводам.

КИШИНЕВ, 17 янв – Sputnik. На протяжении 2020 года цена на нефтепродукты в мире снизилась до своего 25-летнего минимума, но тогда молдавские импортеры не спешили с пропорциональным понижением, а в 2021 году при небольшом повышении акциза и стоимости на мировых рынках тут же заметно повысили цены на топливо. К таким выводам в своем блоге пришел экс-председатель парламентской комиссии по экономике, бюджету и финансам эксперт Вячеслав Ионицэ.

В субботу, 16 января, сразу несколько компаний в Молдове объявили о повышении цен на топливо.

За литр бензина А–95 водителям теперь придется платить на 1-1,6 лея больше в зависимости от выбранной АЗС. Один литр бензина А–95 теперь стоит 17,18-17,75 лея. Двумя днями ранее литр такого бензина стоил 16 леев 15 банов.

Дизельное топливо подорожало до 14 леев 45 банов за литр. А цена сжиженного газа выросла на 60 банов и в итоге составила 10 леев 12 банов.

По словам Ионицэ, есть две причины подорожания топлива, одна из них - рост акцизов в 2021 году.

"Акцизы на бензин выросли с 4,47 до 4,87 лея на литр. Вместе с налогом на добавленную стоимость в этом году они повысились на 48 банов за литр", - сообщает он.

© Screenshot / Blog at WordPress.com / VEACESLAV IONIȚĂ Рост акциза на бензин в Молдове по состоянию на 17 января-2021

Вторая причина, оправдывающая подорожание, - это повышение цены на мировых рынках.

"В сентябре-октябре 2020 года цена барреля нефти составляла 40 долларов США. В декабре она выросла на 25%, до 50 долларов. А сейчас рост составил 10% - до 55 долларов за баррель. В пересчете на леи литр бензина только в этом году стал дороже на 56 банов", - пишет эксперт.

© Screenshot / Blog at WordPress.com / VEACESLAV IONIȚĂ Динамика цен на топливо в Молдове по состоянию на 17 января-2021

По словам специалиста, теоретически у поставщиков топлива были причины повышать цены, если бы не одно большое "но".

"В 2020 году, когда цена на нефть резко упала до самого низкого уровня за 25 лет, топливные компании не спешили соответственно снижать цену. Как следствие в прошлом году, в разгар кризиса, они собрали больше всего денег за всю историю Молдовы", - утверждает аналитик.

Вячеслав Ионицэ считает, что рынок нефтепродуктов должен быть предметом расследования Совета по конкуренции, Национального агентства по регулированию в энергетике (НАРЭ), парламентских комиссий и Совета безопасности при президенте Республики Молдова.

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