Внешнеторговый дефицит в Молдове составил более 2,5 миллиарда долларов

Отрицательное сальдо торгового баланса наблюдается в торговле как на рынках Евросоюза, так и со странами Содружества Независимых Государств.

КИШИНЕВ, 18 янв — Sputnik. Значительный разрыв между экспортом и импортом Молдовы в январе — ноябре прошлого года привел к накоплению отрицательного сальдо торгового баланса в размере 2,58 миллиарда долларов. Об этом сообщило Национальное бюро статистики.

Вместе с тем наблюдается некоторое снижение этого показателя — в 2020 году дефицит во внешней торговле оказался на 5,8% меньше, чем в январе — ноябре предыдущего года.

Дефицит торгового баланса со странами Европейского союза составил 702 миллиона долларов, а со странами СНГ — около 843 миллионов долларов. Отрицательное сальдо сократилось, соответственно, на 250 миллионов (-26,2%) и на 31 миллион долларов США (-3,5%).

Экспорт серьезно сократился

За одиннадцать месяцев прошлого года экспорт товаров из Молдовы составил 2,27 миллиарда долларов, что на 11,5% меньше, чем за тот же период прошлого года.

Падение обусловлено прежде всего резким — почти на треть — снижением объемов реэкспорта, который наблюдался в течение года (на 28,9% меньше, чем в 2019 году). При этом чистый экспорт составил 76,9% от общего объема, а реэкспорт — 23,1%.

Импорт товаров также падает, но темпы медленнее

Экспорт в страны Европейского союза составил 67% от общего объема, поставки в страны СНГ — 15%. При этом снижение объемов экспорта в страны СНГ шло почти в два раза быстрее (на 16% меньше по сравнению с январем — ноябрем 2019 года), чем в страны Евросоюза (на 7%).

В январе — ноябре 2020 года импорт товаров составил 4,85 миллиарда долларов, сократившись на 8,6% по сравнению с тем же периодом предыдущего года.

Поставки товаров из стран Европейского союза снизились на 14% и составили 45,8% от общего объема импорта. Из стран СНГ было импортировано товаров на 7,4% меньше, чем за тот же период 2019 года, доля стран Содружества в общем объеме импорта составила 24,4%.

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