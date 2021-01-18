Прогнозы на 2021 год: сколько продлится кризис

В условиях нынешней бедности любой экономический рост менее 10% для Молдовы продолжит означать "почетное" звание самой бедной страны в Европе.

КИШИНЕВ, 18 янв – Sputnik. Молдова сильно пострадала от экономического кризиса, вызванного пандемией, который затронул весь мир. По словам экономического эксперта Вячеслава Ионицэ, экономика оправится от кризиса 2020 года лишь к концу 2021-го. И это потому, что любое увеличение доходов жителей Молдовы не сотрет бедность, в которой наша страна барахтается на протяжении трех десятилетий.

"Наступивший 2021-й будет годом восстановления, но окажется трудным. Если говорить о развитой стране, то для них рост на один-два процента – это нормально. Для Молдовы в условиях нищеты, в которой мы находимся, любое увеличение менее чем на 10% означает дальнейшее барахтанье и "почетное" звание самой бедной страны в Европе", – заявил Ионицэ в комментарии радиостудии Sputnik Молдова.

По его словам, не все жители республики почувствовали экономический кризис, с которым столкнулось большинство граждан. Их доходы в 2020-м не снизились, а о самом кризисе они слышали только из новостей.

"У порядка 20% населения уровень благосостояния довольно высокий. У них и доходы повысились, и уровень потребления сохранился, люди покупали квартиры, переезжали в дома на земле или приобретали машины. Этот сегмент не почувствовал кризис. Однако по большей части населения этот кризис довольно сильно ударил", – отметил аналитик.

По прогнозам экспертов Всемирного банка, в 2020 году занятость рабочей силы в Молдове сократится почти на 8%, и, по оценкам, будет потеряно 70 000 рабочих мест, большинство из них в сфере торговли и HoReCa (кафе, бары, рестораны), а также туризма и отдыха, за которыми следуют сельское хозяйство и промышленность.

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