Евро отступает, доллар упорствует: курс валют на вторник

Подробности о поведении евро, доллара, рубля, гривны и румынского лея по отношению к платежному средству Республики Молдова.

КИШИНЕВ, 18 янв – Sputnik. Национальный банк установил официальный обменный курс на вторник, 19 января.

Молдавский "лев" окажется на гребне волны – он будет в плюсе по отношению к большинству игроков в пятивалютной корзине.

Так, евро проиграет за сутки восемь банов и будет торговаться по 20,8746 лея.

Доллар, напротив, незначительно укрепится – плюс два бана – и установится на отметке в 17,3025 лея.

За 2020 год "американец" практически не изменился в цене, а "европеец" подорожал практически на 2 лея.

Что касается остальных валют, то 19 января в небольшом минусе окажется также российский рубль, который закрепится на уровне в 0,233 лея. Украинская гривна сдаст позиции до 0,6132 лея. Румынский лей подешевеет и будет торговаться по 4,2828 в пересчете на нацвалюту.

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